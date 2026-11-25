Hedgefonds ziehen sich aus Aktien zurück, Goldman Sachs wittert eine Einstiegschance. Doch Zinssorgen und mögliche Milliardenverkäufe könnten die Erholung ausbremsen.

Hedgefonds ziehen sich aus Aktien zurück, Goldman Sachs wittert eine Einstiegschance. Doch Zinssorgen und mögliche Milliardenverkäufe könnten die Erholung ausbremsen.ist auf 9,8 von 10 Punkten gestiegen – beinahe der Höchstwert.

Trotzdem sieht die US-Investmentbank nach dem jüngsten Börsencrash eine mögliche Einstiegschance. Zum Wochenauftakt erholten sich die US-Aktienfutures kräftig. Für zusätzlichen Rückenwind im TechnologiesektorHedgefonds ziehen sich massiv zurück Am Freitag hatte der S&P 500 weitere 3,7 Prozent verloren und lag damit mehr als zehn Prozent unter seinem Oktoberhoch.

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Der Nasdaq 100 brach um 5,6 Prozent ein und näherte sich einem Verlust von 20 Prozent gegenüber seinem Rekordstand. In einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung bezeichnete Goldmans Handelsabteilung den Abbau von Hedgefonds-Positionen als „ziemlich weit fortgeschritten“. Die Märkte näherten sich einem „taktischen Einstiegspunkt“, berichteteDie Daten zeigen, wie stark Hedgefonds bereits auf den Ausverkauf reagiert haben: Drei Wochen hintereinander verkauften sie weltweit Aktien. Leerverkäufe übertrafen Käufe auf steigende Kurse im Verhältnis 1,5 zu 1.

Bei einzelnen US-Aktien erreichten die wöchentlichen Leerverkäufe den höchsten Stand seit Juni 2022. Der Nettohebel von Long-Short-Fonds sank auf 42,3 Prozent – den niedrigsten Wert seit einem Jahr.rechnen Marktteilnehmer mit weiteren Zinserhöhungen. In fünf früheren Phasen, in denen Goldmans Panikindex während eines Zinserhöhungszyklus über neun Punkte stieg, gewann der S&P 500 in den folgenden drei Monaten durchschnittlich lediglich 0,4 Prozent. Das zweite Problem: Anders als Hedgefonds haben viele andere Anleger ihre Aktienbestände kaum reduziert.

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Seit Quartalsbeginn flossen fast 170 Milliarden Dollar in. Goldmans Stimmungsindikator liegt weiterhin im 75. Perzentil. Eine breite Kapitulation, die historisch häufig besonders kräftigen Erholungen vorausging, hat bislang nicht stattgefunden.

Hinzu kommen mögliche Verkäufe computergesteuerter Handelsstrategien. Sollten die Kurse weiter fallen, könnten nach einer Goldman-Schätzung zusätzliche Aktienverkäufe im Umfang von bis zu 80,6 Milliarden Dollar ausgelöst werden. Goldmans Einschätzung spricht für die Möglichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung, nicht für einen bereits gesicherten Börsenboden. Die weiterhin hohe Positionierung vieler Anleger und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen erschweren eine nachhaltige Erholung.

Entscheidend ist, ob der Verkaufsdruck systematischer Handelsstrategien nachlässt und sich die Kurse stabilisieren. Sie wollen FOCUS online als bevorzugte Quelle bei Google hinterlegen? Voraussetzung für diese Einstellung ist ein Google-Konto. Die Einstellung selbst benötigt nur wenige Klicks.