Goldpreis-Analyse: Bullisches Signal nach Abwärtstrend

Gold zeigt erste Erholungszeichen nach dem Einbruch unter 3.942 USD. Experten analysieren kritische Widerstände bei 4.045 USD und mögliche Ziele bis 4.225 USD für Investoren.

Der Goldpreis hat nach einer Phase intensiver Volatilität erste Anzeichen einer Trendwende gezeigt. Nach dem Einbruch unter die wichtigen Supportmarken von 4.094 USD und 4.066 USD Ende Oktober beschleunigte sich der Abwärtstrend zunächst und drückte das Edelmetall auf sein bisheriges Jahrestief von 3.942 USD. Es folgte ein weiterer Abverkauf bis zur Unterstützung bei 3.879 USD, die am vergangenen Freitag erfolgreich verteidigt werden konnte. Die folgende zweitägige Seitwärtsbewegung wurde nun von einem dynamischen Sprung über das Zwischentief bei 3.975 USD unterbrochen, was ein erstes bullisches Signal darstellt.

Kritische Widerstände für Käufer bestätigt

Der Markt reagiert nun auf die aktuellen Preisbewegungen mit Aufmerksamkeit. Damit das bullische Signal bestätigt wird, muss der Konter des frühen Handels durch einen Anstieg über 4.020 USD sowie die bei 4.045 USD verlaufende Abwärtstrendlinie gedeckt werden. Nur wenn diese Hürden überwunden werden, gilt ein Kaufsignal als aktiv. In diesem Szenario wird mit einer Erholungsrally gerechnet, die den Kurs zunächst bis 4.094 USD und darüber hinaus bis 4.225 USD treiben könnte. Ein Scheitern an diesen Widerständen würde die weitere Entwicklung jedoch stark beeinflussen.

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Risikobewertung und alternative Szenarien

Falls der Kurs im Bereich zwischen 4.045 USD und 4.066 USD nach unten abprallt, könnte sich die Dynamik ändern. In diesem Fall könnte ausgehend von 3.975 USD der nächste große Aufwärtsschub starten, doch die Chance auf eine eindeutige Trendwende wäre dann nur noch gering. Eine tatsächliche Absage an die positive Entwicklung erhielte der Markt erst bei Kursen unter 3.920 USD. Dies würde wahrscheinlich einen zweiten Einbruch auf das Niveau von 3.879 USD zur Folge haben. Investoren müssen diese Szenarien sorgfältig abwägen, da die Unsicherheit im Markt weiterhin hoch ist.

Preisverläufe bei Silber und Palladium

Auch die Preise der anderen begehrten Metalle zeigen unterschiedliche Entwicklungen. Silber hat den Support bei 48,62 USD verteidigt. Ein Anstieg über 52,63 USD könnte ein kurzfristiges Kaufsignal auslösen. Die Folge wäre ein Kaufimpuls, der die Kurse bis 53,04 USD und 54,48 USD treiben könnte. Sollte sich die Aufwärtsbewegung nicht halten, würde der Anstieg der letzten Stunden erst bei Kursen unter 49,50 USD gestoppt werden. Diese Schwelle ist entscheidend für die kurzfristige Stimmung.

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Bei Palladium haben die Bullen die Unterstützung bei 940 USD zurückerobert. Dies hat eine Erholung eingeleitet, die weiter bis 995 USD führen kann. Eine sichere Trendwende wäre jedoch erst bei Kursen über 1.030 USD gelungen. Unterhalb von 940 USD droht weiterhin ein Abverkauf, der bis zu 873 USD reichen könnte. Die Situation bleibt somit sensibel und reagiert stark auf weitere Marktbewegungen.

Platin und rechtliche Hinweise der BNP Paribas

Platin hat kurz vor der Unterstützung bei 1.352 USD einen Konter gestartet. Dieser führt derzeit an den Widerstand bei 1.479 USD. Ein Anstieg über diese Marke würde für eine weitere Erholung bis 1.534 USD sorgen. Scheitern die Käufer an dieser nahen Hürde, könnte ein weiterer Rücksetzer bis 1.391 USD anstehen. Die Informationen stammen von BNP Paribas S.A. und richten sich an Kunden in Deutschland und Österreich. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung, die keine persönliche Anlageberatung ersetzt. Vor jeder Investitionsentscheidung wird daher eine individuelle Beratung empfohlen, da vergangene Entwicklungen keine Garantie für künftige Erträge darstellen.