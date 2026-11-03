Goldpreis Analyse: Kritische 3.940 USD Marke entscheidet über Trend

Jörg Scherer von HSBC analysiert die Goldpreis-Korrektur. Die Marke von 3.940 USD je Feinunze ist der Schlüssel für eine Stabilisierung oder weitere Schwäche.

Der aktuelle Fokus im HSBC Daily Trading Podcast liegt auf dem Goldpreis, einem Basiswert, der aufgrund seiner jüngsten Marktentwicklung besondere Aufmerksamkeit erfordert. Nach einer dynamischen Rallye in den vergangenen Jahren und einer spürbaren Schwächephase seit Jahresbeginn hat sich das charttechnische Bild zuletzt deutlich eingetrübt. Diese Entwicklung wirft nun die Frage auf, ob sich die bestehende Korrektur weiter verschärfen wird oder ob dem Edelmetall eine nachhaltige Stabilisierung gelingt.

Kritische Marke bei 3.940 USD

Mit der Marke von 3.940 USD je Feinunze rückt nun ein spezifisches Niveau in den Mittelpunkt, an dem sich entscheiden dürfte, welche Richtung der Markt einschlägt. Dieses Level spielt sowohl auf Quartals- als auch auf Wochenbasis eine zentrale Rolle für die technische Bewertung der Assets. Es dient als entscheidender Indikator dafür, ob die aktuellen Verluste abgefedert werden können oder ob eine tiefere Konsolidierung bevorsteht.

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Charttechnische Warnsignale

Jörg Scherer, der Leiter der Technischen Analyse bei HSBC, beleuchtet im aktuellen HSBC Daily Trading TV die detaillierten charttechnischen Warnsignale, die derzeit belastend wirken. Diese Signale deuten darauf hin, dass die Marktdynamik nicht mehr eindeutig bullish ist und eine vorsichtige Beobachtung erforderlich macht. Die Kombination aus früherer Stärke und jetziger Schwäche schafft eine hohe Unsicherheit unter den Teilnehmern am Markt.

Rolle der 4.000 USD Grenze

Erst eine nachhaltige Rückeroberung der 4.000-USD-Marke würde den Anlegern echte Entlastung bringen und das negative Momentum umkehren. Bis dahin bleibt das Niveau bei 3.940 USD der entscheidende Test für die Widerstandsfähigkeit des Goldpreises. Eine Durchbruchshandlung nach oben wäre notwendig, um neue Kaufinteressen zu mobilisieren und die technische Struktur wieder zu festigen.

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Risiken bei Hebelprodukten

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten Anleger unbedingt mit der Funktionsweise vertraut sein sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken genau kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten müssen priorisiert betrachtet werden, da sie die Volatilität des zugrunde liegenden Assets verstärken können. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden, um Kapitalverluste durch Insolvenzen zu vermeiden.

Informationen für Investoren

Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu den Produkten erhalten Interessenten unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf der Internetseite des Unternehmens. Das Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany erstellt und dient ausschließlich der Information. Es darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden und stellt kein zuverlässiges Prognoseinstrument dar.