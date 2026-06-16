Goldpreis erholt sich: Friedenshoffnung drückt Ölpreis und Zinssorgen

Der Goldpreis setzt seine Erholung fort, unterstützt von fallenden Ölpreisen aufgrund der Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Sinkende Energiekosten mildern den Inflationsdruck und die Zinssorgen, während technische Widerstände und die Fed-Politik die weitere Richtung bestimmen.

Der Goldpreis zeigt sich zu Beginn der neuen Handelswoche von seiner erholten Seite. Nachdem der Kurs zwischenzeitlich auf ein Tief von rund 4.000 US-Dollar gefallen war, konnte er wieder zulegen und notiert nun deutlich höher.

Grund für die positive Entwicklung sind mehrere Faktoren, die den Markt stützen. Allen voran die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran, das den Ölpreis unter die Marke von 80 US-Dollar je Barrel drückt. Sinkende Rohölpreise mildern den Inflationsdruck und verringern die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Dies ist besonders für den Goldpreis von Bedeutung, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold erhöhen.

Trotz der Erholung bleibt die technische Verfassung des Goldpreises angeschlagen. Wichtige Widerstandszonen wie die Marke von 4.500 US-Dollar oder die 200-Tage-Linie bei 4.600 US-Dollar haben sich bisher als starke Barrieren erwiesen. Sollte der Goldpreis diese Hürden überwinden, wäre das ein bullisches Signal. Andernfalls droht ein erneuter Test der Unterstützung bei 4.000 US-Dollar.

Hinzu kommt die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der Fed. Während die Märkte derzeit von einer Zinspause ausgehen, könnte eine überraschende Straffung die Erholung zunichtemachen. Die geopolitische Entspannung ist ein zweischneidiges Schwert für den Goldpreis. Einerseits reduziert sie die Nachfrage nach sicheren Häfen, andererseits senken die fallenden Ölpreise die Inflation und die Zinserwartungen.

Dieser Trade-off hat in den letzten Tagen zu erhöhter Volatilität geführt. Analysten sehen den Goldpreis in einer Spanne zwischen 3.800 und 4.800 US-Dollar, wobei die Richtung von den nächsten fed-kritischen Daten und dem weiteren Fortgang der Friedensverhandlungen abhängt. Sollte das Abkommen am Freitag wie geplant unterzeichnet werden, könnte der Ölpreis weiter fallen und dem Goldpreis zusätzlichen Rückenwind verleihen. Die Marktteilnehmer bleiben jedoch vorsichtig, da der Inflationsrückgang möglicherweise nur temporär ist.

Abseits der kurzfristigen Treiber bleibt das langfristige Bild für Gold intakt. Die globale Verschuldung, die expansive Geldpolitik vieler Zentralbanken und die anhaltenden geopolitischen Spannungen sprechen für eine fortgesetzte Goldnachfrage. Die aktuelle Erholung könnte daher der Auftakt zu einem neuen Aufwärtstrend sein, sofern die Fed nicht doch noch die Zinsen anhebt. Anleger sollten die technischen Schlüsselniveaus und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA im Auge behalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Goldpreis von den sinkenden Ölpreisen und den nachlassenden Zinssorgen profitiert. Die Trendwende ist jedoch noch nicht bestätigt, da wichtige Widerstände und die Geldpolitik der Fed entscheiden. Ein friedliches Abkommen zwischen den USA und dem Iran wäre ein starkes Signal für die Märkte, birgt aber auch Risiken für die Goldnachfrage als Krisenschutz. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Erholung nachhaltig ist oder ob der Goldpreis erneut unter Druck gerät





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