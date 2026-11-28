Der Goldpreis hat im Jahr 2026 nach einem Rekordhoch von 5.600 US-Dollar im Januar einen erheblichen Verlust von rund einem Drittel hinnehmen müssen. Auslöser war der Iran-Krieg, der die Energiepreise und Inflation in die Höhe trieb, was zu starken Zinserhöhungen der Notenbanken und einer Abwanderung der Anleger in zinsstärkere Staatsanleihen führte. Trotz des stärksten Rückgangs seit 13 Jahren sehen Analysten langfristig Potenzial, da der Preis im Jahr 2022 noch deutlich niedriger lag und die Zukunft von den Zinsentscheidungen der Fed und EZB abhängt.

Der Goldpreis hat seit seinem Rekordhoch im Januar rund ein Drittel verloren. Warum Analysten das Edelmetall trotzdem für attraktiv halten und was Notenbanken tun. Zum Jahresauftakt 2026 setzte der Goldpreis einen Glanzpunkt: Nach drei Jahren im Höhenflug kletterte die Feinunze im Januar auf ein Rekordhoch von knapp 5.600 US-Dollar.

Seitdem hat das Edelmetall rund ein Drittel seines Werts eingebüßt. Commerzbank-Rohstoffanalyst Carsten Fritsch beschreibt das Jahr als"sehr turbulent". Mehrfach kam es zu Kurseinbrüchen, besonders kräftig ging es im November abwärts. Im Vergleich zu anderen Anlageformen hat Gold 2026 an Attraktivität verloren, weil deren Zinsen deutlich gestiegen sind.

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Ursache ist der starke Anstieg der Energiepreise infolge des Iran-Kriegs. Er schürte Inflationssorgen und veranlasste Notenbanken, die Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation anzuheben. Zehnjährige US-Staatsanleihen wurden zeitweise mit Renditen von mehr als fünf Prozent gehandelt. Da Gold keine Zinsen abwirft, legten viele Investoren ihr Geld lieber in Staatsanleihen an.