Goldpreis fällt unter 3.900 Dollar bei hohen Inflationserwartungen

Der Goldpreis sinkt auf unter 3.900 Dollar pro Unze. Hohe Inflation und restriktive Signale der Federal Reserve treiben die Preise, während geopolitische Spannungen das Risiko erhöhen.

Der Goldpreis ist am Montagmorgen im frühen asiatischen Handel deutlich unter die Marke von 3.900 Dollar pro Unze gesunken. Dieses Niveau markiert eine Fortsetzung der fallenden Kurse, die das Edelmetall in den vorangegangenen Wochen erfasst haben. Die aktuelle Abwärtsbewegung wird maßgeblich durch die anhaltend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten sowie durch zunehmend restriktive Signale der Federal Reserve getrieben.

Geldpolitische Signale der US-Notenbank

Die Federal Reserve verstärkt die Marktängste vor weiteren Zinserhöhungen, was den Druck auf nicht-zinstragende Anlagen wie Gold erhöht. Jeff Schmid, Präsident der Federal Reserve Bank von Kansas City, erklärte am Sonntag, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei. Er betonte, dass die Notenbanker noch erhebliche Anstrengungen unternehmen müssten, um die Preisentwicklung wieder in den Griff zu bekommen. Seine Wortwahl unterstreicht die Entschlossenheit der US-Notenbank, die geldpolitische Straffung fortzusetzen, bis die Inflation signifikant unter Kontrolle ist.

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Auch Philip Jefferson, der Vizechef der Federal Reserve, wies am Freitag darauf hin, dass die Inflation für seinen geldpolitischen Ausblick von entscheidender Bedeutung sei. Er verknüpfte diese Beobachtung mit dem anhaltenden Wirtschaftswachstum und dem sich stabilisierenden Arbeitsmarkt in den USA. Diese kombinierten Indikatoren deuten darauf hin, dass die Fed bereit ist, die Zinsen weiter anzuheben, um eine Überhitzung der Wirtschaft und weitere Preisanstiege zu verhindern.

Susan Collins, die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Boston, signalisierte ebenfalls die Notwendigkeit einer strafferen Geldpolitik. Sie erwähnte, dass die Leitzinsen möglicherweise stärker steigen müssen, als sie zuvor in ihren Prognosen erwartet hatte. Diese Aussage dient als direkter Hinweis darauf, dass selbst innerhalb der Notenbank die Erwartungen an die zukünftige Zinsentwicklung nach oben revidiert werden. Die Märkte reagieren entsprechend sensibel auf diese Hinweise, die eine längere Phase hoher Zinsen nahelegen.

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Marktdaten und Erwartungen für Dezember

Laut dem FedWatch-Tool der CME current markets preisen Händler eine Wahrscheinlichkeit von 94 % für eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte im Dezember ein. Gleichzeitig wird die Chance auf einen größeren Schritt um 50 Basispunkte mit 6 % angegeben. Diese Daten spiegeln die breite Marktmeinung wider, dass die Federal Reserve am kommenden Monatsende weiter aktiv werden wird. Viele Investoren gehen zudem davon aus, dass sich der Straffungszyklus über den Dezember hinaus fortsetzen wird, was die Liquidität am Markt weiterhin belastet.

Die aktuellen Marktbewegungen basieren auch auf den Zahlen der US-Erzeugerpreise, die im Oktober spürbar anstiegen. Diese Daten verzeichneten den stärksten Jahresanstieg seit vier Jahren und liefern der Fed weitere Argumente für die fortgesetzte Straffung der Geldpolitik. Die steigenden Kosten in der Produktion schüren die Sorgen vor einer Verfestigung der Inflationstrends, was die Nachfrage nach Gold als Inflationsabsicherung zeitweise dämpft.

Geopolitische Risiken und weitere Entwicklungen

Gleichzeitig rückten geopolitische Risiken wieder verstärkt ins Blickfeld, nachdem der Iran und seine Verbündeten am Sonntag den Druck auf die USA und die Golfstaaten an zwei Fronten erhöht hatten. Während von Saudi-Arabien unterstützte Kräfte im Jemen im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen zurückweichen mussten, startete der Iran Drohnenangriffe auf US-Stützpunkte in Bahrain. Diese Eskalation könnte zwar kurzfristig die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold stützen, doch überwiegt aktuell der Effekt der harten Geldpolitik.

Weitere Orientierung erhoffen sich die Marktteilnehmer von Fed-Chef Kevin Warsh, der im weiteren Verlauf des Montags öffentlich sprechen wird. Seine Wortwahl könnte weitere Hinweise auf die künftige Richtung der Zinspolitik geben. Anschließend, am Mittwoch, wird das Protokoll der Oktobersitzung des Federal Open Market Committee veröffentlicht. Dieses Dokument wird detaillierte Einblicke in die Diskussionen und Abstimmungen der Notenbanker bieten und damit die Marktstimmung nachhaltig beeinflussen.