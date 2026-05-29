Goldpreis nach Rekord auf Korrekturkurs: Analystenprognosen für 2027 stark divergierend

Nach einem Rekordhoch von über 5.400 US-Dollar ist der Goldpreis um rund 17 Prozent gefallen. Die Prognosen der Investmenthäuser für das erste Quartal 2027 liegen weit auseinander, von 6.000 bis 4.700 US-Dollar. Die treibenden Kräfte und Risiken.

Nach dem Rekord bei über 5.400 US-Dollar notiert Gold aktuell gut 17 Prozent darunter. Die Prognose n der Investmenthäuser bis zum 1. Quartal 2027 klaffen weit auseinander.

Gold hat im bisherigen Jahresverlauf 2026 eine außergewöhnliche Rally vollzogen und zeitweise die Marke von 5.400 US-Dollar je Feinunze erreicht, historische Rekordhöchststände, getragen vor allem von einer gestiegenen Nachfrage der Zentralbanken sowie von anhaltenden Inflationssorgen und geopolitischen Unsicherheiten. Jetzt, in der Korrekturphase, stellt sich für Anleger die entscheidende Frage: Wie weit reichen die Zielpunkte der Experten, und was steckt dahinter?

JPMorgan hatte im Februar 2026 einen Zielkorridor von 6.000 bis 6.300 US-Dollar für Ende 2026 ausgegeben, rund 50 Prozent höher als die eigene Prognose vom Dezember 2025, wie Gold Republic erklärt. Am anderen Ende der Skala steht laut MiningScout S&P Global: Die Analysten sehen den Goldpreis bis zum ersten Quartal 2027 auf rund 4.700 US-Dollar fallen, eine Korrektur von mehr als 12 Prozent vom aktuellen Niveau. Hinter den hohen Zielen der Investmentbanken stehen keine kurzfristigen Spekulationen, sondern nachfrageseitige Argumente.

JPMorgan spricht explizit von einer strukturellen Rebasing-Phase des Goldpreises: Zentralbanken mit einem Goldanteil unter zehn Prozent an ihren Reserven könnten allein durch eine Angleichung auf zehn Prozent dauerhaften Nachfrageüberhang erzeugen. Schon eine Umschichtung von 0,5 Prozent aus US-Vermögen in Gold würde laut der Bank ausreichen, um einen Goldpreis von 6.000 US-Dollar zu rechtfertigen. Dazu kommen makroökonomische Rückenwind-Faktoren: Die LBBW rechnet damit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen weiter senken wird, was den Goldpreis zusätzlich stützen dürfte.

Der aktuelle Rücksetzer auf unter 4.600 US-Dollar entspricht einer technischen Korrektur von rund 15 Prozent vom Allzeithoch. Gold notiert derzeit unter der 50-Tage- und der 100-Tage-Linie, was kurzfristig einen Abwärtstrend signalisiert. Hält sich der Kurs nicht über der Zone um 4.500 US-Dollar, rückt der 200-Tage-Durchschnitt als nächste Orientierungsmarke in den Fokus. Zugleich erinnert die S&P-Global-Prognose daran, dass eine Normalisierung der Zinserwartungen und ein erstarkender US-Dollar den Aufwärtstrend empfindlich bremsen können.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist die Fed-Sitzung im Juli 2026. Ob die Notenbank den Zinssenkungspfad bestätigt oder pausiert, dürfte die Prognosen der Banken unmittelbar auf den Prüfstand stellen und die Richtung für den Goldpreis bis ins erste Quartal 2027 maßgeblich mitbestimmen. Gold- und Silberpreis: UBS bestätigt kräftige Rally bis Jahresende. Die UBS-Analysten erwarten, dass der Goldpreis bis Ende 2026 auf 5.500 US-Dollar steigen könnte, gestützt durch die anhaltende Nachfrage aus Schwellenländern und die Unsicherheit über die globale Konjunktur.

Allerdings warnen sie vor kurzfristigen Rückschlägen, falls die Inflation schneller sinkt als erwartet. Für Silber prognostiziert die UBS einen Anstieg auf 35 US-Dollar je Feinunze, da das Metall von der steigenden industriellen Nachfrage profitiert. Die divergierenden Prognosen der Investmenthäuser spiegeln die Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der Fed und die geopolitische Lage wider. Während die optimistischen Szenarien auf eine Fortsetzung des strukturellen Nachfragebooms setzen, betonen die pessimistischen Stimmen die Risiken einer Zinswende und einer Stärkung des US-Dollars.

Anleger sollten daher die kommenden Wirtschaftsdaten und Notenbankentscheidungen genau verfolgen, um ihre Positionen anzupassen. Die technische Analyse zeigt, dass der Goldpreis kurzfristig Unterstützung im Bereich von 4.400 bis 4.500 US-Dollar findet. Ein Bruch dieser Zone könnte zu einem Test der 4.200-US-Dollar-Marke führen.

Andererseits könnte ein erneuter Anstieg über 5.000 US-Dollar die bullische Stimmung wiederbeleben und die Rally fortsetzen. Insgesamt bleibt Gold ein wichtiger Baustein für diversifizierte Portfolios, auch wenn die Volatilität in den kommenden Monaten hoch bleiben dürfte





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