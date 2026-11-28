Goldpreis Prognose nach dem Einbruch: Was Goldman, UBS und Co. jetzt für 2027 erwarten

kauft, verzichtet auf Zinsen. Solange Sparbücher und Staatsanleihen kaum etwas abwerfen, kostet dieser Verzicht wenig. Steigen die Zinsen deutlich über die Inflation, wird er teuer.

An diesem Zusammenhang hängt jede ernsthafte Goldpreis-Prognose, und an ihm ist der Goldpreis in diesem Herbst abgestürzt. Am 28. Januar schloss die Feinunze bei 5.400 Dollar, so hoch wie nie. Am 20.

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November waren es nur noch 3.533 Dollar, ein Minus von 34,6 Prozent. Allein in der Woche bis zu diesem Tag fiel der Goldpreis laut ING um rund 9 Prozent, so stark wie seit März nicht mehr. Ingerechnet ging es vom Rekord bei 4.553 Euro im März auf 3.221 Euro zurück. Seitdem hat sich Gold leicht erholt und kostet rund 3.650 Dollar oder gut 3.300 Euro.