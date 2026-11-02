Goldpreis sinkt auf 3.879 USD: Silber und Palladium folgen dem Abwärtstrend

Goldpreis fällt auf 3.879 USD, Silber bricht unter 48,62 USD. Analyse zu kritischen Unterstützungen bei Edelmetallen und Palladium.

Am vergangenen Freitag verzeichnete der Goldpreis den höchsten Tagesverlust seit Ende September. In einer steilen Verkaufswelle fiel das Edelmetall bis an die Unterstützung bei 3.879 US-Dollar, die bislang erfolgreich verteidigt wird. Zuvor hatte sich der übergeordnete Abwärtstrend mit dem Bruch der Unterstützungen bei 4.094 US-Dollar und 4.066 US-Dollar deutlich beschleunigt. Auch das Gebiet der früheren Konsolidierungsphase aus den Monaten Juni und Juli wurde erreicht, wobei der Abverkauf vom Freitag zu einem finalen Bruch dieser Handelszone führte.

Kritische Unterstützung bei 3879 US-Dollar

Der zentrale Support bei 3.879 US-Dollar ist nun erreicht. Um hier eine Trendwende zu starten, die nach den beiden gleichlangen Abwärtsstrecken seit Mitte Oktober durchaus möglich ist, müsste das aktuelle Tief verteidigt werden. Andernfalls dürfte der Kurs direkt weiter bis 3.790 US-Dollar fallen. Darunter könnten bereits Kurse von 3.720 US-Dollar und 3.680 US-Dollar erreicht werden, was einem starken weiteren Verlust gleichkäme.

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Für eine echte Trendwende bräuchte es zunächst einen Anstieg über die Tiefs der Range bei rund 3.950 US-Dollar. Zudem müsste das Zwischentief bei 3.975 US-Dollar überwunden werden. Damit wäre die Abwärtstrendlinie endgültig gebrochen. Nach einer solchen Korrektur könnte der Kurs wieder bis 4.066 US-Dollar und 4.094 US-Dollar steigen, was wichtige psychologische Widerstände darstellt.

Silber bricht wichtige Marke bei 48 US-Dollar

Ähnliche Entwicklungen zeigten sich auch beim Silberpreis, der am Freitag auf die Unterstützung bei 48,62 US-Dollar einbrach. Die Haltemarke verhindert aktuell weitere Abgaben bis 45,35 US-Dollar und 44,50 US-Dollar. Allerdings braucht es für eine erholsame Bewegung einen deutlichen Anstieg über den Widerstand bei 51,68 US-Dollar, um die negative Dynamik umzukehren.

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Die Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge. Der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück, weshalb Vorsicht geboten ist.

Palladium und Platin unter Druck

Palladium tendiert weiter seitwärts im Bereich des Abwärtsziels bei 995 US-Dollar. Das Palladium kann die Unterstützung bei 940 US-Dollar bislang verteidigen. Um auch weiterhin Verluste bis 873 US-Dollar zu verhindern, müsste der Kurs wieder über das Zwischentief bei 1.026 US-Dollar ansteigen. Eine stabile Erholung ist bisher nicht erkennbar.

Beim Platin sieht die Lage ebenfalls kritisch aus. Nach dem Unterschreiten der Unterstützung bei 1.479 US-Dollar fiel der Platinkurs direkt an die 1.410-USD-Marke. Sollte diese Marke gebrochen werden, dürfte ein Kursrutsch bis 1.352 US-Dollar folgen. Dort wäre eine übergeordnete Trendwende möglich, falls sich die Verkäufer nicht durchsetzen.

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