Goldpreis sinkt unter 4000 Dollar wegen starker Fed-Signale

Der Goldpreis fällt auf 3988 Dollar pro Unze, da die Federal Reserve restriktive Zinspolitik ankündigt. Inflationsdaten und Fed-Äußerungen drücken auf den Edelmetallkurs.

Der Goldpreis verlor am Donnerstag weiter an Dynamik und notierte bei 3.988,35 US-Dollar pro Unze. Damit lag der Kurs für das Edelmetall erstmals unter der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar. Dieser Rückgang erfolgte mit einem sehr geringen Minus von nur 0,01 Prozent nach den deutlichen Verlusten von mehr als einem Prozent in der vorangegangenen Handelssitzung. Investoren reagierten auf die anhaltend hohen Inflationsdaten in den Vereinigten Staaten sowie auf die strikten Warnungen der US-Notenbank.

Marktentwicklung und Kursbewegungen

Zuvor hatte sich das Edelmetall zeitweise in der Nähe von 3.970 US-Dollar pro Unze bewegt, was den Abwärtstrend bestätigte. Die Märkte haben die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve bereits stark angepasst. Die Händler preisen nun eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten im Dezember mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Gleichzeitig kalkulieren einige spekulativ aktive Anleger die Möglichkeit eines größeren Zinsschritts um 50 Basispunkte mit ein.

Also read Spenden-Zoff um Ex-Kinderstar: Er bat um 2000 Dollar – jetzt will er 29.000 Dollar behalten

Haltung der US-Notenbank Fed

Austan Goolsbee, der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, äußerte sich kritisch zu den jüngsten Zahlen. Er bezeichnete den Inflationsbericht für den Oktober als grenzwertig beunruhigend. Auch die Notenbankerin Anna Paulson warnte davor, dass der erhöhte Preisdruck keineswegs nur von vorübergehenden Faktoren getrieben werde. Diese Aussagen verstärkten den Eindruck, dass die US-Notenbank den Zinsweg nicht bald ändern wird.

Advertisement

Folgen für Anleger und Märkte

Steigende Zinsen dämpfen üblicherweise die Attraktivität von Gold, da das Edelmetall keine laufenden Zinserträge abwirft. Ein festerer US-Dollar verteuert den Kauf für Investoren außerhalb des Dollarraums zusätzlich. Analysten von ANZ merkten an, dass die robusten Konjunkturindikatoren die Erwartungen an einen aggressiveren geldpolitischen Kurs der Fed geschürt hätten. Dies belastet die Goldnachfrage der Anleger direkt.

US-Treasuries und Dollarstärke

Zusätzlich zu den Zinserwartungen drücken die anziehenden Renditen von US-Treasuries auf das Edelmetall. Die anhaltende Stärke des Dollars wirkt sich weiter negativ auf die Preisfindung aus. Die Kombination aus hohen Inflationsdaten und der damit verbundenen Erwartung an restriktive Maßnahmen der US-Notenbank sorgt für anhaltenden Druck auf den Goldmarkt. Die Investoren bleiben vorerst vorsichtig und观望end.