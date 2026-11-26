Anleger rechnen inzwischen fest mit einer Erhöhung der Leitzinsen durch die Fed – und verabschieden sich reihenweise vom zinslosen Edelmetall. Seit Monatsanfang beträgt der Preisrückgang rund 10 Prozent.

Anleger rechnen inzwischen fest mit einer Erhöhung der Leitzinsen durch die Fed – und verabschieden sich reihenweise vom zinslosen Edelmetall. Seit Monatsanfang beträgt der Preisrückgang rund 10 Prozent.

Der Goldpreis hat seine Talfahrt angesichts der Aussicht auf steigende Zinsen an den Kapitalmärkten beschleunigt und ist am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr gefallen. Im Tagesverlauf hat die Notierung für eine Feinunze frühe Verluste ausgeweitet und ist an der Börse in London bis auf 3.485 US-Dollar gefallen. So tief stand der Goldpreis zuletzt im September 2025. Seit Dienstagnachmittag steht der Goldpreis unter Verkaufsdruck und hat etwa 4% eingebüßt.

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Mit den jüngsten Verlusten hat der Goldpreis die Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben und die Talfahrt der vergangenen Wochen fortgesetzt. Seit Beginn des Monats hat das Edelmetall etwa 10% an Wert verloren. Am Markt gelten Inflationssorgen und die damit verbundene Spekulation auf steigende Leitzinsen großer Notenbanken als wichtigste Belastungsfaktoren für den Goldpreis. Eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gilt inzwischen als nahezu sicher.