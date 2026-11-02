Goldpreis stabilisiert sich nach Oktober-Crash: Miner unter Druck

Nach dem schlimmsten Oktober seit 2008 zeigt der Goldpreis erste Stabilisierung. Doch Minenaktien leiden weiter unter Zinsangst und Tech-Verlusten.

Der Goldpreis unternimmt nach dem historisch schlechtesten Oktober seit 2008 erste Versuche zur Bodenbildung. Dabei ringt das Edelmetall um die Marke von 3.900 US-Dollar, nachdem es zuvor auf 3.891 US-Dollar gerutscht war. In diesem kritischen Moment kehren vorsichtige Käufer in den Markt zurück, während gleichzeitig der Druck auf die Minenaktien anhält. Diese Situation wird durch anhaltende Zinsängste, massive Abverkäufe im Technologiesektor und einen schwachen Silber vorgeschmack bestimmt. Experten sehen dabei jedoch potenzielle Chancen in der aktuellen Überverkauftheit.

Krisenmix aus Öl und Zinsen treibt Markt um

Der panikartige Ausverkauf, der die Märkte erfasste, wurde durch einen toxischen Mix aus verschiedenen negativen Faktoren ausgelöst. Entscheidend waren hierbei anziehende Ölnotierungen, die durch die Hormus-Krise verursacht wurden. Parallel dazu stieg die Markterwartung für eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember auf über 70 Prozent an. Diese makroökonomischen Unsicherheiten trafen die Anleger hart und führten zu einer breiten Verkaufswelle, die alle Sektoren erfasste. Besonders betroffen waren dabei dierohstoffnahen Werte, die oft als Hedge gegen Inflation dienen sollen, aber nun unter Liquiditätsdruck gerieten.

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Während sich der Goldpreis zumindest teilweise erholte, zeigte Silber deutlich schwächere Nerven. Das weiße Metall verzeichnete einen Monatsverlust von 18 Prozent. Dies war der schwerste Rückgang für die rote Linie in diesem Zeitraum seit Beginn der Krise. Durch diesen Einbruch fiel Silber erstmals wieder unter die psychologisch wichtige 50-Dollar-Schwelle. Für viele Investoren ist dieser Preisbereich ein wichtiger Referenzpunkt, und das Überschreiten nach unten signalisierte eine weitere Schwäche in der Nachfrage nach dem industriell genutzten Edelmetall.

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Minenaktien verlieren massiv an Börsenwert

Die Minenbranche spürte die Wucht der Verkaufswelle mit voller Wucht. Schwergewichte wie Newmont, Barrick, Agnico Eagle und Hecla vernichteten gegenüber ihren Jahreshochs fast 140 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Dieser immense Wertverlust zeigt, wie sensibel die Bergbauunternehmen auf aktuelle Marktstimmungen reagieren. Der enorme operative Hebel der Minenaktien sorgte dafür, dass selbst kleine Preisrückgänge bei den Edelmetallen zu disproportional großen Verlusten im Aktienkurs führten. Investoren, die auf einen Aufschwung setzten, sahen sich nun mit massiven Verlusten konfrontiert.

Trotz dieser düsteren Lage formiert sich ein klassisches antizyklisches Setup, wie es Analysten beschreiben. Die extreme Überverkauftheit hat zu ersten selektiven Käufen an charttechnischen Haltemarken geführt. Viele Marktbeobachter weisen darauf hin, dass von einer deutlichen fundamentalen Übertreibung gesprochen werden kann. Diese Ansicht wird durch Stimmen von Analysten gestützt, die den aktuellen Preisverfall als falsch eingestuft sehen. Sollte sich die Stimmung an den Terminmärkten beruhigen, könnten die Minenaktien ein explosives Aufholpotenzial bieten. Der aktuelle Druck scheint somit eher eine Chance als ein rein negatives Signal zu sein.