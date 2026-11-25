Goldpreis unter Druck: Analysten werden skeptischer. Doch der wachsende Pessimismus könnte bereits eingepreist sein.

Goldpreis und Marktstimmung stehen unter Druck. Nach den jüngsten Kursverlusten häufen sich skeptische Analystenkommentare. Ausgeprägter Pessimismus muss allerdings kein zusätzliches Verkaufssignal sein: Negative Erwartungen können bereits in den Kursen enthalten sein.

Am Freitag meinte zum Beispiel Edelmetallanalyst Bernard Dahdah von Natixis, dass er trotz der zwischenzeitlichen Erholung weitere Abwärtsrisiken sieht und bei anhaltendem Marktstress ein weiterer Rückgang auf 3.340 Dollar möglich sei. Auch ein langjähriger Goldoptimist hat seine Gold-Position mittlerweile geschlossen: BCA Research. Roukaya Ibrahim, leitende Rohstoffstrategin von BCA Research, wechselte in ihrer Analyse vom Freitag zu einer neutralen Einschätzung. Die Kaufposition wurde beim Unterschreiten der Marke von 3.700 Dollar ausgestoppt.

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Seit ihrer Eröffnung am 10. November 2022 hatte die Strategie nach Angaben des Hauses einen Gewinn von 113 Prozent erzielt.

„Ausgestoppt“ bedeutet, dass eine zuvor festgelegte Ausstiegsschwelle erreicht wurde. Ein solcher Verkauf kann sowohl Verluste begrenzen als auch bereits erzielte Gewinne sichern. In diesem Fall endete eine insgesamt erfolgreiche Position nach einem deutlichen Rückschlag vom zwischenzeitlichen Höchststand.kurzfristig für anfällig, bleibt langfristig aber grundsätzlich positiv. Das Haus wartet nun auf eine günstigere Einstiegsmöglichkeit, um seine langfristige Kaufposition wieder aufzubauen.

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Zugleich bezeichnet Ibrahim Golds Ruf als sicheren Hafen als überzeichnet. Für einen Wiedereinstieg ist aus ihrer Sicht vor allem ein Ende des Dollar-Höhenflugs entscheidend. Die vergleichsweise widerstandsfähige US-Wirtschaft könnte es der Federal Reserve erlauben, länger restriktiv zu bleiben als andere Notenbanken. Das stützt die amerikanische Währung.

Die Devisenstrategen von BCA sehen beim Dollarindex noch Spielraum bis 105 Punkte. Für Goldkäufer außerhalb des Dollarraums verteuert eine stärkere US-Währung den Erwerb, sofern der Goldpreis dies nicht ausgleicht. Gleichzeitig erhöhen hohe Realzinsen die Konkurrenz durch verzinsliche Anlagen. Gemeint sind Renditen nach Berücksichtigung der Inflation.

Gold selbst zahlt weder Zinsen noch Dividenden; entsprechend beeinflusst die entgangene Verzinsung seine Attraktivität. Ibrahim erwartet erst dann Unterstützung von der Zinsseite, wenn die Erwartungen an die Fed dauerhaft weniger restriktiv ausfallen. Eine einzelne freundliche Börsensitzung oder eine vorübergehende Dollarabschwächung erfüllt diese Bedingung noch nicht. Entscheidend ist für ihren Ansatz eine belastbare Veränderung des geldpolitischen Umfelds.

Ein weiteres Risiko erkennt die Strategin in den weiterhin hohen Beständen physisch besicherter Gold-ETFs. Deren bisherige Widerstandsfähigkeit könnte bei anhaltenden Preisverlusten nachlassen. Abflüsse würden dann zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen. Gleichzeitig schwächelt nach ihrer Einschätzung die Nachfrage nach Barren und Münzen, vor allem in Indien.

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Zentralbankkäufe bilden weiterhin eine wichtige Stütze. Sie können laut Ibrahim Rückschläge begrenzen, reichen allein jedoch nicht aus, um eine neue Rally auszulösen. Langfristig könnten eine Dollarschwäche und sinkende Realzinsen wieder Rückenwind liefern: BCA hält die US-Währung für hoch bewertet und erwartet keinen dauerhaft aggressiven Zinserhöhungszyklus. Preisschübe durch Zölle, Energie und Halbleiter sollten nachlassen.

Vorerst bleibt das Analysehaus jedoch an der Seitenlinie und wartet auf das passende makroökonomische Signal für einen Wiedereinstieg. Whisky ist mehr als Genuss – er ist eine eigenständige Anlageklasse. In „Whisky – Flüssiges Gold“ zeigt Philipp Racher, wie Einsteiger und Fortgeschrittene ein Whisky-Portfolio aufbauen: von Destillerie- und Jahrgangsselektion über Einkauf, Lagerung und Versicherung bis zu Handel, Auktionen und Exit. Mit Checklisten, Bewertungsmethoden und Fallstudien erklärt er Renditetreiber, typische Fallen und Strategien zur Absicherung.

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