Goldpreis steigt, Silberpreis sinkt

Gold erreicht neue Höchstwerte, während Silber und Platin nachgeben. Der Ölpreis und der Palladiumpreis zeigen hingegen deutliche Steigerungen. Weitere Entwicklungen am Rohstoffmarkt.

Der Goldpreis erreichte um 20:40 Uhr einen Anstieg von 0,79 Prozent auf 2.926,75 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2.903,76 US-Dollar notierte. Gleichzeitig zeigte sich der Silberpreis im Rückgang um -0,71 Prozent auf 32,32 US-Dollar, nachdem er am Tag zuvor bei 32,55 US-Dollar stand. Der Platinpreis gab um 20:37 Uhr um -0,50 Prozent auf 998,50 US-Dollar nach, nachdem er am Tag zuvor bei 1.003,50 US-Dollar gehandelt wurde.

Gegen diesen Trend verzeichneten der Palladiumpreis und der Ölpreis (Brent) Zugewinne. Der Palladiumpreis erhöhte sich um 3,22 Prozent auf 1.009,00 US-Dollar, nachdem er einen Tag zuvor bei 977,50 US-Dollar lag. Der Ölpreis (Brent) stieg um 0,17 Prozent auf 75,07 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch 75,18 US-Dollar wert war. Der Ölpreis (WTI) gewann ebenfalls hinzu und kletterte um 0,17 Prozent auf 71,32 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 71,37 US-Dollar stand.Der Baumwollepreis sank am Donnerstagabend um -0,73 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gegenüber dem Vortag, bei dem er ebenfalls bei 0,67 US-Dollar notierte, blieb der Preis unverändert. Der Haferpreis fiel um -0,38 Prozent auf 3,32 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 3,33 US-Dollar lag. Der Kaffeepreis hingegen zeigte eine leichte Steigerung und erhöhte sich um 0,77 Prozent auf 4,33 US-Dollar. Der Vortagstagsstand lag bei 4,32 US-Dollar. Der Lebendrindpreis nahm um 0,18 Prozent auf 1,99 US-Dollar zu, nachdem er gestern ebenfalls bei 1,99 US-Dollar notierte. Der Maispreis verzeichnete einen Zuwachs von 0,51 Prozent auf 4,93 US-Dollar, nachdem er am Tag zuvor bei 4,90 US-Dollar lag. Der Mastrindpreis legte um 1,24 Prozent auf 2,68 US-Dollar zu, nachdem er am Tag zuvor bei 2,65 US-Dollar stand.Der Orangensaftpreis sank um -6,13 Prozent auf 3,55 US-Dollar. Gegenüber dem Vortag, bei dem er bei 3,75 US-Dollar stand, gab es einen deutlichen Rückgang. Der Sojabohnenpreis gewann um 0,17 Prozent auf 10,30 US-Dollar hinzu, nachdem er am Vortag bei 10,28 US-Dollar notierte. Der Sojabohnenmehlpreis fiel um -0,48 Prozent auf 292,60 US-Dollar, nachdem er tags zuvor bei 294,10 US-Dollar stand. Der Sojabohnenölpreis erhöhte sich um 1,23 Prozent auf 0,46 US-Dollar, nachdem er am Tag zuvor bei 0,46 US-Dollar lag. Der Zuckerpreis gewann 2,03 Prozent auf 0,20 US-Dollar hinzu, nachdem er gestern noch bei 0,20 US-Dollar stand. Der Erdgaspreis - Natural Gas stieg um 2,65 Prozent auf 3,64 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,57 US-Dollar lag. Der Mageres Schwein Preis reduzierte sich um -0,08 Prozent auf 0,89 US-Dollar, nachdem er am Tag zuvor noch bei 0,89 US-Dollar lag. Der Milchpreis fiel um -0,10 Prozent auf 20,33 US-Dollar, nachdem er gestern noch bei 20,22 US-Dollar lag. Der Heizölpreis blieb bei 64,72 US-Dollar, nachdem er am Vortag 64,72 US-Dollar wert war. Der Reispreis gewann um 1,23 Prozent auf 14,02 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch 13,81 US-Dollar wert war. Der Holzpreis stieg um 0,17 Prozent auf 606,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 605,50 US-Dollar lag





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Goldpreis Silberpreis Platinpreis Palladium Ölpreis Rohstoffpreise Markt Wirtschaft

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am AbendSo bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Weiterlesen »

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am AbendDie aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Weiterlesen »

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am MittagRohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Weiterlesen »

Goldpreis klettert, Silberpreis steigt - Rohstoffmärkte im ÜberblickDer Goldpreis klettert am Mittwochvormittag auf 2.756,45 US-Dollar. Silber zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, während Platin, Palladium und verschiedene landwirtschaftliche Rohstoffe nachgeben. Der Ölpreis (Brent) und (WTI) sinken leicht.

Weiterlesen »

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am DonnerstagvormittagDie aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Weiterlesen »

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und ErdgaspreisSo tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Weiterlesen »