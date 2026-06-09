Goldpreis steigt zum Jahresauftakt kräftig und rückt in den Fokus

Der Goldpreis ist zum Jahresauftakt kräftig zugelegt und rückt im Chart mehrere technische Wegmarken in den Fokus. Unser Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland beleuchtet im aktuellen Daily Trading TV, was es bedeutet, wenn eine sehr langfristige Trendlinie aus früheren Jahrzehnten nicht mehr hält und warum in solchen Phasen eine saubere Risikosteuerung besonders wichtig wird. Jörg Scherer zeigt, welche Signale trendfolgende Ansätze wie Point & Figure sowie Momentum-Indikatoren liefern und welche Rolle dabei die vielbeachtete 200-Tage-Linie spielt.

Der Goldpreis ist zum Jahresauftakt kräftig zugelegt und rückt im Chart mehrere technische Wegmarken in den Fokus. Unser Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland beleuchtet im aktuellen Daily Trading TV, was es bedeutet, wenn eine sehr langfristige Trendlinie aus früheren Jahrzehnten nicht mehr hält und warum in solchen Phasen eine saubere Risikosteuerung besonders wichtig wird.

Jörg Scherer zeigt, welche Signale trendfolgende Ansätze wie Point & Figure sowie Momentum-Indikatoren liefern und welche Rolle dabei die vielbeachtete 200-Tage-Linie spielt. Der Goldpreis kann den Trend verteidigen oder spricht der Chart bereits eine andere Sprache? Wo könnte eine sinnvolle Risikobegrenzung liegen? Diese und weitere Fragen beantwortet Jörg Scherer im aktuellen Daily Trading TV.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen.

Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite. Der Goldpreis hat zum Jahresauftakt kräftig zugelegt und rückt im Chart mehrere technische Wegmarken in den Fokus.

Unser Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland beleuchtet im aktuellen Daily Trading TV, was es bedeutet, wenn eine sehr langfristige Trendlinie aus früheren Jahrzehnten nicht mehr hält und warum in solchen Phasen eine saubere Risikosteuerung besonders wichtig wird. Jörg Scherer zeigt, welche Signale trendfolgende Ansätze wie Point & Figure sowie Momentum-Indikatoren liefern und welche Rolle dabei die vielbeachtete 200-Tage-Linie spielt. Der Goldpreis kann den Trend verteidigen oder spricht der Chart bereits eine andere Sprache? Wo könnte eine sinnvolle Risikobegrenzung liegen?

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Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite. Der Goldpreis hat zum Jahresauftakt kräftig zugelegt und rückt im Chart mehrere technische Wegmarken in den Fokus.

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Diese und weitere Fragen beantwortet Jörg Scherer im aktuellen Daily Trading TV





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