Goldpreis und DAX auf Rekordkurs: Egmond Haidt analysiert die aktuellen Marktentwicklungen

Finanzspezialist Egmond Haidt analysiert in seiner Live-Sendung die aktuellen Marktentwicklungen, insbesondere die Rekordhochs bei Gold und DAX. Er nimmt die neuesten Zahlen und Nachrichten zu Unternehmen wie Amazon, Alphabet, AMD, Porsche AG und Novo Nordisk unter die Lupe und gibt einen Ausblick auf die US-Inflationsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

Investoren warten gespannt auf die US-Inflationsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden. Gleichzeitig befindet sich die Quartalssaison bei S&P 500 und DAX in vollem Gange. Wie entwickelt sich die Marktstimmung in diesem Umfeld weiter? In der Live-Sendung jeden Dienstag um 18:00 Uhr analysiert Egmond Haidt die aktuellen Börsenwerte und Entwicklungen, setzt Kontrapunkte zur allgemeinen Börsenstimmung und betrachtet Fundamentaldaten. Sowohl die Live-Sendung als auch die Aufzeichnung finden Sie auf dieser Seite unter „Euer Egmond“. Alternativ können Sie beide Formate auch auf unserem YouTube-Kanal verfolgen. Verpassen Sie die Sendung? Kein Problem – das Archiv der Sendungen finden Sie an dieser Stelle.





