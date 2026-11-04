Goldpreis und US-Wahlen: Historische Analyse widerlegt Midterm-Mythen

Kitco Research entlarvt Mythen um Goldkurs nach US-Midterms. Realrenditen und Arbeitsmarktdaten steuern die Märkte, nicht der Wahlausgang selbst.

Der Goldpreis reagierte am Abend der US-Zwischenwahlen auf einen schwächeren Dollar und sinkende Anleiherenditen mit einem spürbaren Anstieg. Diese kurzfristige Bewegung wird jedoch von einer umfassenden Langzeitanalyse des Forschungsinstituts Kitco Research in Frage gestellt. Die Daten zeigen, dass politische Ereignisse wie die Midterms allein keine nachhaltige Trendwende an den Edelmetallmärkten auslösen. Stattdessen dominieren makroökonomische Fundamentaldaten die Preisfindung.

Historische Daten seit 1974 entzaubern Erwartungen

Die Untersuchung von Kitco Research betrachtet alle dreizehn Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten, die zwischen 1974 und dem aktuellen Zeitpunkt stattfanden. Das Ergebnis dieser statistischen Auswertung ist eindeutig: Zwölf Monate nach einer Wahl stieg der Goldpreis im Durchschnitt um vierzehn Prozent. Dieser scheinbare Zusammenhang trügt jedoch über die eigentliche Ursache der Kursgewinne hinweg. Der historische Wahlausgang war fast niemals der direkte Treiber für diese signifikanten Bewegungen.

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Vielmehr waren es externe Schocks und geldpolitische Entscheidungen, die die Märkte in Bewegung setzten. In mehreren historischen Fällen sorgten drastische Zinswenden oder Angebotsschocks bei Rohstoffen für die Preisanpassungen. Besonders das quantitative Lockerungsprogramm QE2 prägte die Marktentwicklung in bestimmten Phasen maßgeblich. Diese Faktoren überschatteten jegliche politischen Effekte, die mit der Machtübernahme oder -verteilung im Kongress verbunden sein könnten.

Realrenditen diktieren die langfristige Trendrichtung

Die Kernbotschaft der Analyse lautet, dass die Realrenditen und nicht der Kongress die nachhaltige Richtung an den Edelmetallmärkten bestimmen. Anleger müssen verstehen, dass nominale Zinsen allein irreführend sein können, wenn sie nicht um die Inflationsrate bereinigt werden. Erst die Differenz zwischen nominaler Verzinsung und tatsächlicher Inflation bildet die wahre Opportunitätskostenkurve für Goldhalter ab.

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Solange diese Realrenditen positiv bleiben oder steigen, bleibt Gold als zinsfreies Anlageinstrument weniger attraktiv. Fällt jedoch der Realzins, gewinnt das Edelmetall an Bodenwert. Dies erklärt auch die aktuelle Dynamik, da fallende Renditen oft mit einer Erwartungshaltung einhergehen, die später zu niedrigeren Realzinsen führt. Die Politik im Weißen Haus oder im Capitol Hill hat darauf keinen direkten steuernden Einfluss.

Nächste Belastungstests durch Arbeitsmarktdaten

Unmittelbar nach dem Rebound am Wahlabend steht der Markt vor seinem ersten fundamentalen Test. Die kommenden US-Arbeitsmarktdaten werden darüber entscheiden, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzt oder korrigiert. Diese ökonomischen Kennzahlen liefern direkte Hinweise auf die Gesundheit der US-Wirtschaft und damit auf die künftige Geldpolitik der Federal Reserve.

Falls die Beschäftigungszahlen stärker ausfallen als erwartet, könnte dies den Dollar stützen und die Renditen ansteigen lassen. Beide Effekte würden Druck auf den Goldpreis ausüben. Umgekehrt würde eine schwächere Datenlage die Erwartungen an lockere Finanzbedingungen stärken. Dies wäre typischerweise bullish für Gold, da die Realrenditen weiter unter Druck geraten würden.

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