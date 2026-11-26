Der Goldpreis entwickelte sich am Donnerstag im asiatischen Handel gemischt, getrieben durch überraschend starke US-Inflationsdaten. Diese nährten die Erwartungen, dass die Federal Reserve im Dezember die Zinsen weiter erhöht, was das unverzinste Edelmetall unter Druck setzt. Trotz eines vorübergehenden Einbruchs unter 3.500 US-Dollar erholte sich der Kurs und schloss mit leichten Gewinnen, während die US-Märkte feiertagsbedingt geschlossen blieben.

Investing.com – Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstag im asiatischen Handel uneinheitlich. Grund dafür waren unerwartet hohe US-Inflationsdaten, die Spekulationen anheizten, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Leitzinsen bereits im kommenden Monat weiter anheben und ihren straffen geldpolitischen Kurs bis ins nächste Jahr fortsetzen könnte.

Am Vortag war das Edelmetall zeitweise unter die Marke von 3.500 USD je Unze gerutscht, konnte sich anschließend jedoch erholen und schloss 0,9 % im Plus. Die US-Finanzmärkte bleiben am Donnerstag feiertagsbedingt geschlossen. Jüngste US-Wirtschaftsdaten zeigten, dass der Preisindex für die Kernausgaben der privaten Haushalte – der bevorzugte Inflationsindikator der Federal Reserve – im Oktober im Jahresvergleich um 3,3 % stieg.

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Dies entsprach dem stärksten Anstieg seit 2023 und nährte die Erwartung, dass die Währungshüter im Dezember einen weiteren Zinsschritt nach oben beschließen und die Zinsen auch im nächsten Jahr weiter anheben könnten. Höhere Zinssätze belasten Gold in der Regel, da sie die Opportunitätskosten für das Halten des unverzinsten Edelmetalls erhöhen. Der jüngste Inflationsbericht setzte das gelbe Metall nach den vorangegangenen Kursschwankungen somit erneut unter Druck.