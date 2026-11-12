Goldpreis unter 3900 Dollar: Fed-Zinserhöhungen und Ölpreise drücken

Der Goldpreis brach ein, da steigende Ölpreise und harte Töne der Federal Reserve Zinserhöhungen in den Fokus rücken. Anleger bewerten die geldpolitische Zukunft neu, während die RenditenUS-Staatsanleihen weiter steigen.

Der Goldkurs verharrte am Donnerstag unter der Marke von 3.900 US-Dollar pro Unze, nachdem das Edelmetall in der vorangegangenen Handelsphase nahezu drei Prozent an Wert verloren hatte. Dieser Rückgang markierte ein kurzzeitiges Tiefstandsminimum, das den höchsten Stand seit 13 Monaten darstellte. Die Preisentwicklung wurde maßgeblich durch steigende Ölpreise und zunehmend falkenhafte Signale aus der US-Notenbank Federal Reserve beeinflusst, was die Marktstimmung negativ prägte. Um 19:47 Uhr Eastern Time, was 00:47 Uhr GMT entspricht, legte der Spot- Goldpreis leicht um 0,2 Prozent auf 3.886,82 US-Dollar pro Unze zu. Parallel dazu stiegen die US-Gold-Futures um 0,1 Prozent auf 3.890,67 US-Dollar an.

Mechanismus der Preisdynamik und Anleiherenditen

Der Abgabedruck auf den Goldmarkt hatte sich seit Dienstag intensiviert, als unerwartet hohe US-Verbraucherinflationsdaten veröffentlicht wurden. Diese Daten zusammen mit falkenhaften Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve veranlassten die Marktteilnehmer zu einer Neubewertung der künftigen Zinsaussichten. Als direkte Folge setzten die Renditen von US-Staatsanleihen ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fort, wobei einige Laufzeiten um mehr als 12 Basispunkte kletterten. Papiere mit kürzeren Laufzeiten verzeichneten dabei die deutlichsten Zuwächse, da diese Instrumente besonders sensibel auf Veränderungen der geldpolitischen Erwartungen reagieren.

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Weitere restriktive Signale aus den Reihen der Währungshüter verstärkten den Druck zusätzlich. Analysten des Finanzdienstleisters ANZ brachten das Abrutschen des Goldpreises unter die Grenze von 3.900 US-Dollar explizit mit steigenden Energiekosten, robusten Wirtschaftsdaten, höheren Anleiherenditen und einem Dollar-Index von über 103 in Verbindung. Ein starker US-Dollar schwächt traditionell die Investitionsnachfrage nach dem Edelmetall, da Gold für ausländische Käufer teurer wird. Die Analysten warnten explizit, dass die Fed im Dezember sogar eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte vornehmen könnte, da die konjunkturelle Widerstandskraft die Argumente für eine aggressivere Straffung untermauere.

Positionen der Federal Reserve Entscheidungsträger

Austan Goolsbee, der Präsident der Federal Reserve von Chicago, erklärte am Donnerstag eindeutig, dass die Notenbank die Inflation eindämmen müsse, bevor es zu einer Überhitzung der Wirtschaft komme. Diese Aussage spiegelt die Sorge wider, dass eine zu schnelle Lockerung der Geldpolitik die makroökonomische Stabilität gefährden könnte. Auch die Chefin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, deutete an, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich erforderlich seien. Sie verwies darauf, dass die Inflation auch abseits jener Sektoren erhöht bleibe, die unmittelbar von Zöllen und Ölpreisen beeinflusst werden, was die Persistenz des Preisedrucks unterstreicht.

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Die Märkte haben diese harte Linie bereits weitgehend消化iert. Sie preisen inzwischen eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte im Dezember vollständig ein. Vereinzelt ziehen Investoren auch einen Schritt um 50 Basispunkte in Betracht. Wetten auf eine weitergehende Straffung der Geldpolitik erstrecken sich teilweise bereits über den Dezember hinaus, was die Unsicherheit und die Erwartungen an eine restriktive Politik längerfristig hält.

Einfluss von Energiepreisen und geopolitischen Spannungen

Die Inflationssorgen erhielten durch den Anstieg der Energiepreise zusätzlichen Auftrieb. Ölnotierungen verzeichneten am Donnerstag Gewinne in Richtung 96 US-Dollar pro Barrel. Dieser Anstieg ist direkt auf politische Signale von US-Präsident Donald Trump zurückzuführen, der die Aussichten auf einen diplomatischen Durchbruch mit dem Iran heruntergespielt hatte. Trump erklärte, dass Washington kein Abkommen mit Teheran benötige und signalisierte, dass eine militärische Intervention weiterhin eine Option bleibe.

Diese geopolitischen Spannungen führen zu einer Verteuerung der Energie, was wiederum die Kosten für die Förderung und den Transport von Gold erhöht und gleichzeitig die Realzinsen beeinflusst. Der Zusammenhang zwischen Rohstoffpreisen und der Geldpolitik bleibt dabei zentral für die Kursentwicklung des Goldes. Die Kombination aus hohen Inflationserwartungen und der Drohung militärischer Auseinandersetzungen schafft ein komplexes Umfeld, in dem Gold als Wertspeicher zwar gefragt ist, der Zinsvorteil von Anleihen jedoch kurzfristig überwiegt. Die weitere Entwicklung wird nun maßgeblich von den nächsten wirtschaftlichen Daten und den öffentlichen Statements der Fed-Mitglieder abhängen, die als wichtige Indikatoren für die künftige Zinspolitik dienen.