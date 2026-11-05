Goldpreis unter 4.000 Dollar: Zentralbanken kaufen Tonnen, Banyan und Southern Cross melden Fortschritte

Der Goldpreis bricht erstmals unter 4.000 US-Dollar. Zentralbanken kaufen weiter massiv zu, während Banyan Gold und Southern Cross wichtige Projekte vorantreiben. Marktentwicklung und Projektstatus im Überblick.

Der Goldpreis ist am 23. Oktober 2026 zum ersten Mal seit Mitte Juli unter die psychologische Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze gefallen. Diese deutliche Kurskorrektur trat in einer Marktphase auf, die von steigenden Ölpreisen und der expectation weiterer Zinsanhebungen der US-Notenbank geprägt war. Investoren nutzten die Liquidität der Goldverkäufe, um nach dem starken Verkauf von Technologieaktiven ihre Bilanzen zu stabilisieren.

US-Zinsen drücken auf Goldkurs

Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Marktbewegung ist die geldpolitische Position der Federal Reserve. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins am 16. September 2026 erstmals seit 2023 angehoben. In ihrer Sitzung am 28. Oktober 2026 entschloss sie sich jedoch, den Leitzins in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert zu belassen. Diese Entscheidung sendet ein gemischtes Signal an die Märkte, da die Zinsspanne weiterhin hoch ist, aber keine weitere sofortige Verschärfung ankommt.

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Parallel dazu hielten auch die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan ihre Zinssätze stabil. Die Kombination aus hohen Zinsen und einer starken Nachfrage nach US-Dollar-Liquidität belastete das Edelmetall. Trotzdem zeigen die Jahresendprognosen führender Banken, die Ende Oktober veröffentlicht wurden, ein differenziertes Bild. Die meisten Institute prognostizieren einen Goldkurs zwischen 4.500 und 4.650 US-Dollar bis zum Jahresende.

Zentralbanken kaufen massiv Gold

Trotz der kurzfristigen Preisdrucke bleibt die strukturelle Nachfrage nach Gold extrem stark, wobei Zentralbanken eine zentrale Rolle spielen. Laut den aktuellen Daten des World Gold Council kauften die nationalen Notenbanken im dritten Quartal 2026 insgesamt 321 Tonnen Gold. Dieses Volumen entspricht einem Anstieg von 42 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

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Die akkumulierten Käufe seit dem Jahresbeginn belaufen sich auf eine beeindruckende Gesamtmenge von 675 Tonnen. Diese massive Akkumulation durch staatliche Akteure schafft ein fundamentales Fundament für den Goldmarkt, das selbst bei kurzfristigen schwankungen durch Zinserwartungen oder Ölpreisanstiege widerstandsfähig bleibt. Die Zentralbanken sehen in Gold weiterhin eine essentielle Absicherung gegen geopolitische Unsicherheiten und Inflationsrisiken.

Banyan Gold meldet Bohrfunde in AurMac

Im Sektor der Explorationsunternehmen liefert Banyan Gold Corp. wichtige Signale für ihre Projekte im kanadischen Yukon. Das Unternehmen verfügt zu 100 Prozent an dem Projekt AurMac, das zusammen mit dem Projekt Nitra ein Landpaket von rund 830 Quadratkilometer umfasst. Die aktuell gemeldeten Ressourcen basieren auf dem Stichtag 15. Mai 2026 und umfassen 3,64 Millionen Unzen angezeigtes Gold mit einer Gesteinsqualität von 0,68 g/t sowie 4,98 Millionen Unzen vermutetes Gold mit 0,58 g/t.

Wichtig ist der Hinweis, dass Ressourcen keine geologisch und wirtschaftlich bestätigten Reserven darstellen und ihre Rentabilität noch nachgewiesen werden muss. Ein konkreter Meilenstein wurde am 6. Oktober bekannt gegeben: Zwischen den Lagerstätten Airstrip und Powerline in AurMac wurden 1,88 g/t Gold über eine Bohrungslänge von 17,9 Meter nachgewiesen. Diese Angabe beschreibt die Länge der Bohrung und nicht die wahre Mächtigkeit der Goldader.

Auf dem benachbarten Projekt Nitra fand das Unternehmen zudem sichtbares Gold. Für das vierte Quartal 2026 plant Banyan Gold die Fertigstellung einer ersten vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) für das AurMac-Projekt. Beide Projekte, AurMac und Nitra, bleiben in ihrer Umsetzung von der erfolgreichen Finanzierung und den Genehmigungsverfahren abhängig.

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Southern Cross beantragt Lizenz in Australien

Parallel zu den Entwicklungen in Kanada unternimmt Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (SRC) bedeutende Schritte in Australien. Das Unternehmen besitzt zu 100 Prozent das Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek im Bundesstaat Victoria. Antimon trägt laut internen Berechnungen, die auf einer Goldäquivalent-Formel basieren, zwischen 15 und 17 Prozent zum gewinnbaren In-situ-Wert des Projekts bei.

Am 22. September 2026 nahm die staatliche Behörde Resources Victoria den Antrag von Southern Cross auf Erteilung einer Bergbaulizenz für den Bereich Golden Dyke formell entgegen. Dies ist ein wichtiger administrativer Schritt, doch vor einem tatsächlichen Abbau müssen noch eine Planungsgenehmigung und ein genehmigter Bergbauarbeitsplan vorliegen. Derzeit liegt noch keine offizielle Mineralressource vor, die auf diesen Antrag folgen würde.

Das Exploration-Programm von Southern Cross umfasst insgesamt 200.000 Meter Bohrung und ist bis ins erste Quartal 2027 geplant. Seit Juni 2026 entsteht auf Sunday Creek der erste neue Erkundungsstollen in Victoria seit rund 20 Jahren. Diese Infrastrukturinvestition unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens in der Region, wobei die Ergebnisse des Bohrprogramms entscheidend für die künftige Bewertung des Projekts sein werden.