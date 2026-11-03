Goldpreisprognose 2027 auf 4.650 USD angehoben

Analysten rechnen 2027 mit 4.650 USD pro Unze Gold. U.S. GoldMining und Southern Cross Gold investieren in Alaska und Australien. Lesen Sie jetzt.

Die Erwartungen der Finanzmarkt-Analysten für den Goldmarkt haben sich weiter nach oben korrigiert. In einer jüngsten Umfragerunde von Reuters wurde die mittlere Prognose für das Jahr 2027 auf 4.650 US-Dollar je Unze angehoben. Dieser Wert markiert einen deutlichen Anstieg gegenüber den vorherigen 4.610 US-Dollar. Für das laufende Jahr 2026 bleibt die Erwartung hingegen stabil bei 4.495 US-Dollar je Unze, was eine minimale Senkung von ursprünglich 4.509 US-Dollar darstellt. Diese Anpassung der Zahlen zeigt, dass Experten trotz kurzfristiger Schwankungen von einem langfristigen Aufwärtstrend ausgehen.

Haushaltsdefizit und Zinsentwicklung belasten

Eines der primären Makro-ökonomischen Probleme, das den Goldpreis derzeit beeinflusst, ist die anhaltend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten. Viele Marktbeobachter sehen darin eine Begründung für die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Diese geldpolitische Unsicherheit drückt tendenziell auf den Edelmetallkurs. Gleichzeitig steigt die Angst vor der amerikanischen Staatsverschuldung. Das US-Haushaltsdefizit kletterte im Fiskaljahr 2026 auf rund 1,99 Billionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von etwa zwölf Prozent im Vergleich zu den 1,78 Billionen US-Dollar des Vorjahres. Die Kombination aus teurer Schuldenfinanzierung und Zinsunsicherheit stärkt die Argumente für Gold als Absicherung.

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U.S. GoldMining baut Whistler Projekt aus

Investoren reagieren auf diese makroökonomischen Signale, indem sie in Bergbauunternehmen mit konkreten Reserven investieren. U.S. GoldMining entwickelt aktuell sein zu einhundert Prozent unternehmenseigenes Gold-Kupfer-Projekt "Whistler" in Alaska. Das Unternehmen meldet beeindruckende Zahlen für die Lagerstätte. Die ausgewiesenen Ressourcen betreffen zusammen 5,41 Millionen Unzen Goldäquivalent als "angezeigte" und 4,97 Millionen Unzen als "abgeleitete" Ressource. Neben "Whistler" wurden auch bei "Raintree West" und "Island Mountain" signifikante Vorräte gemeldet. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung vom März 2026 weist einen Kapitalwert nach Steuern von 2,04 Milliarden US-Dollar aus. Dieser Wert basiert auf einer Abzinsung von fünf Prozent und einem internen Zinsfuß von dreißig drei Prozent.

Recordinvestitionen im Alaska Bohrprogramm

U.S. GoldMining hat seine operativen Aktivitäten im letzten Quartal massiv gesteigert. Am 22. September 2026 schloss das Unternehmen ein massives Bohrprogramm ab. Dabei wurden insgesamt 7.493 Bohrmetern in siebzehn Kernbohrungen auf zehn Zielgebieten aufgefahren. Der Fokus lag dabei auf dem "Whistler Orbit" rund um die Hauptlagerstätte. Das Unternehmen sucht hier nach weiteren gold- und kupferführenden Porphyrsystemen. Die ersten Ergebnisse aus den Laboranalysen sollen in den kommenden Wochen bis zum Ende des Jahres 2026 vorliegen. Parallel dazu liefen in den Gebieten "Island Mountain", "Muddy Creek" und "Long Lake Hills" Programme zur Kartierung und Prospektion.

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Southern Cross Gold mit starkem Fund in Victoria

Ein weiterer Akteur im Fokus der Anleger ist Southern Cross Gold aus Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Gold-Antimon-Projekt "Sunday Creek". Die Lagerstätte befindet sich rund sechzig Kilometer nördlich von Melbourne im Bundesstaat Victoria. Antimon ist hierbei von besonderer strategischer Bedeutung, da es als kritisches Metall gilt. Rund fünfzehn bis siebzehn Prozent des gewinnbaren In-situ-Werts entfallen auf dieses Mineral. Am 7. Oktober 2026 meldete Southern Cross Gold erste Ergebnisse aus fünf Verdichtungsbohrungen am Standort "Golden Dyke". Die Bohrung SDDSC225 lieferte einen bemerkenswerten Schnitt. Dabei wurden zwei Komma sieben Meter mit siebzehneinhalb Gramm pro Tonne Gold detektiert.

Kritische Mineralien und Infrastruktur

Der wirtschaftliche Erfolg von Kupferprojekten hängt stark von der Infrastruktur und der politischen Einordnung ab. Kupfer steht seit dem November 2025 auf der US-Liste der kritischen Mineralien. Diese Einstufung erleichtert zukünftige Fördergenehmigungen und Investitionen. Für das Whistler-Projekt ist dies ein wesentlicher Pluspunkt, da laut der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung fünfhundert zweiundneunzig Millionen Pfund förderbares Kupfer enthalten sind. Zudem genehmigte die staatliche Alaska Industrial Development and Export Authority Ende August 2026 bis zu fünfundsiebzig Millionen US-Dollar für Vorarbeiten. Das "West Susitna Access Project" soll den Zugang zum Projektgebiet durch eine geplante, siebenundachtzig Komma fünf Meilen lange Straße verbessern. Diese Verbindung schließt an den Abschnitt des Verkehrsministeriums von Alaska an und könnte die Logistikkosten senken.

Zentralbanken kaufen weiterhin Goldreserven

Neben den individuellen Projektchancen spielen auch institutionelle Käufe eine wichtige Rolle. Zentralbanken auf der ganzen Welt streuen ihre Währungsreserven seit Jahren breiter. Ein Teil dieser strategischen Verschiebung ist der Ankauf von physischem Gold. Diese Nachfrage sichert einen stabilen Boden für den Preis, auch wenn kurzfristige Zinsentscheidungen Volatilität erzeugen. Anleger halten daher an der These fest, dass die fundamentale Nachfrage nach Gold die angebotenen Mengen und technischen Bewertungen langfristig tragen wird. Die genannten Unternehmensdaten zeigen, dass die Verfügbarkeit von Gold aus neuen Quellen in den USA und Australien weiter steigt.