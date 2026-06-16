Goldschatz in Lappland: Schatzsuche im Sommer bei Tageslicht

Im finnischen Skigebiet Levi ist ein Goldbarren im Wert von 20.000 Euro versteckt. Die 'Midnight Sun Hunt' führt Urlauber auf eine spannende Suche durch die Natur und lockt Besucher auch in der Sommersaison in die Region.

Urlauber, die Lappland in diesem Sommer besuchen, haben die Möglichkeit, an einer ungewöhnlichen Schatzsuche teilzunehmen. Im finnischen Skigebiet Levi ist ein Goldbarren im Wert von 20.000 Euro versteckt.

Die Aktion trägt den Namen 'Midnight Sun Hunt' und führt die Teilnehmer auf eine spannende Suche durch die Natur rund um Finnlands größtes und bekanntestes Skigebiet. Ab dem 18. Juni veröffentlicht das Levi Ski Resort auf seiner Internetseite den ersten Hinweis, weitere Rätsel sollen bis Ende August folgen. Die Suche kann bereits nach dem ersten Hinweis erfolgreich sein, mit jedem weiteren Tipp wird sie jedoch einfacher.

Das Ziel ist es, die Teilnehmer auf ein Netz aus Wander- und Radwegen, Sehenswürdigkeiten und lokalen Attraktionen zu führen. Die Schatzsuche soll dazu beitragen, mehr Gäste in die Region zu locken, auch dann, wenn statt Schnee grüne Landschaften das Bild prägen. Wer Levi nur als Wintersportort kennt, erlebt die Gegend in den Sommermonaten völlig anders. Im arktischen Sommer können die Temperaturen bis auf 20 Grad steigen und die Fjäll-Landschaft zeigt sich ohne Schnee, dafür mit langen Tagen und viel Licht.

Dank der Mitternachtssonne kann man den Hinweisen rund um die Uhr nachgehen und die 'Midnight Sun Hunt' verbindet eine Schatzsuche mit einem Sommererlebnis im hohen Norden





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