Jochen Kraus, ein Oberstaufen, war damals für die Münchner Firma EM.TV verantwortlich für die Lizenzprodukte um die WM 2006. Er arbeitete mit der Jim Henson Company zusammen, die Goleo entwickelt und hergestellt hatte. Kraus hat nun bekanntgegeben, dass der Löwe ohne Hose war, weil es technische Gründe gab. Ein netzartiges Netz auf Bauchhöhe des Löwen verhinderte die Sicht des Puppenspielers. Außerdem war eine Hose nicht erforderlich, da das Maskottchen ein einheitliches Erscheinungsbild haben sollte. So kam es zu einer Marketing-Katastrophe, wenn die Plüschfiguren von Nici die Hose weglassen sollten. Kraus fuhr nach Bamberg, um eine Lösung zu finden. Am Ende landete die Goleo-Plüschfigur aus Oberfranken in den Spielzimmern der Bundesrepublik.

Das Geheimnis hinter dem hässlichsten WM-Maskottchen aller Zeiten, Goleo , wurde nach 20 Jahren gelüftet. Jochen Kraus, ein Oberstaufen , war damals für die Münchner Firma EM.

TV verantwortlich für die Lizenzprodukte um die WM 2006. Er arbeitete mit der Jim Henson Company zusammen, die Goleo entwickelt und hergestellt hatte. Kraus hat nun bekanntgegeben, dass der Löwe ohne Hose war, weil es technische Gründe gab. Ein netzartiges Netz auf Bauchhöhe des Löwen verhinderte die Sicht des Puppenspielers.

Außerdem war eine Hose nicht erforderlich, da das Maskottchen ein einheitliches Erscheinungsbild haben sollte. So kam es zu einer Marketing-Katastrophe, wenn die Plüschfiguren von Nici die Hose weglassen sollten. Kraus fuhr nach Bamberg, um eine Lösung zu finden. Am Ende landete die Goleo-Plüschfigur aus Oberfranken in den Spielzimmern der Bundesrepublik.

Die Fußball-WM 2006 begann für Kraus mit einer Verschwiegenheitserklärung. Das Münchner Unternehmen EM. TV war auf international vertriebene Lizenzprodukte spezialisiert und hatte bereits Erfahrungen bei Großveranstaltungen. Das Knowhow der Münchner und ihre Partner wurde von der Fifa für die Entwicklung von Designs und TV-Produktionen benötigt.

Das Unternehmen stellte die Lizenzen für die jeweiligen Produkte aus und erstellte ein riesiges Sortiment an WM-Merchandise-Artikeln





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