Die saudische Militärkoalition startet Luftschläge im Jemen, nachdem die Huthi-Miliz Häfen am Roten Meer bedroht hat. Die Spannungen eskalieren parallel zu neuen US-Sanktionen gegen das iranische Finanzsystem.

Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition hat am Dienstag militärische Ziele im Jemen angegriffen. Dieser Schritt erfolgte als direkte Reaktion auf die Androhung der jemenitischen Huthi-Miliz, Häfen in Saudi-Arabien am Roten Meer zu beschießen. Das Bündnis teilte mit, dass es nach den Äußerungen der Miliz militärische Infrastruktur in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida ins Visier genommen habe. Zudem wurden mehrere Ziele in den jemenitischen Provinzen Saada und Amran zerstört.

Eskalation durch Drohungen gegen Dschidda

Die Eskalation wurde durch eine Erklärung des Huthi-Sprechers Jahya Sari ausgelöst. Dieser kündigte an, der Hafen von Dschidda und alle weiteren saudi-arabischen Häfen an der Küste des Roten Meeres würden angegriffen. Diese Maßnahme gilt als Vergeltung für etwaige saudische Drohungen gegen Hodeida. Die Huthi-Miliz forderte in einer öffentlichen Mitteilung Angestellte und Arbeiter in den Häfen sowie Menschen in der Umgebung zur sofortigen Evakuierung auf. Zusätzlich richtete die Miliz einen dringenden Aufruf an Schifffahrtsunternehmen, ihre Schiffe abzuziehen, um Schäden und Verluste zu vermeiden.

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Angriffe auf Riad und diplomatische Blockaden

Neben den Luftschlägen im Jemen meldete das saudische Militärbündnis einen weiteren Angriff durch die iranisch unterstützte Huthi-Miliz auf die saudische Hauptstadt Riad. Dabei wurde der Geschäftsbezirk im Zentrum der Stadt beschossen, wobei ein Wolkenkratzer im Bankenviertel Ziel des sogenannten Terrorangriffs wurde. Die zuständigen Behörden prüften vor Ort die Lage, wobei zunächst keine Angaben zu Schäden oder Opfern gemacht wurden. Es handelt sich dabei um den mindestens dritten Angriff dieser Art innerhalb weniger Wochen.

Parallel dazu hat der iranische Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf Verhandlungen mit den USA vorerst ausgeschlossen. Gegenüber dem iranischen Staatsfernsehen am Dienstag erklärte er, Iran werde erst verhandeln, wenn seine sieben Bedingungen erfüllt sind. Sollte der Feind einen Fehler begehen, werde der Iran den geografischen Umfang des Konflikts ausweiten. Die iranische Regierung hat die konkreten Bedingungen bisher nicht öffentlich benannt, doch staatliche Medien berichteten von Forderungen nach der Aufhebung von Sanktionen und dem Ende einer US-Seeblockade.

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Neue US-Sanktionen gegen Schattenfinanzierung

Die diplomatische Spannung wurde durch die US-Regierung weiter verschärft, die am Dienstag neue Sanktionen gegen den Iran verhängte. Das US-Finanzministerium in Washington gab bekannt, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, das Land weiter von der Weltwirtschaft zu isolieren und sein Schattenbankensystem zu stören. Die Maßnahmen richteten sich gegen Dutzende Personen und Einrichtungen, darunter zwei Dutzend iranische Devisenhandelsunternehmen und Tarnfirmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Hongkong.

Zusätzlich veröffentlichte die US-Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (FinCEN) eine detaillierte Analyse. Demnach wurden zwischen Januar 2025 und August 2026 Finanztransaktionen in Höhe von fast 15 Milliarden Dollar identifiziert, die mit dem iranischen Schattenbankensystem in Verbindung standen. Diese hohen Zahlen unterstreichen die Bedeutung des illegalen Finanznetzwerks für die iranische Wirtschaft und die Reichweite der amerikanischen Finanzsanctions.

Konflikte im Nahen Osten und im Irak

Im Gazastreifen meldeten palästinensische Quellen, dass ein ranghoher Hamas-Anführer bei einem israelischen Luftangriff getötet worden sei. Es handelte sich um Naim Abu Nahel, den Chef des internen Sicherheitsapparats der Organisation. Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet bestätigten zwar den Tod eines hochrangigen Hamas-Mitglieds, nannten jedoch zunächst keinen Namen. Israel wirft der Hamas vor, die seit gut einem Jahr geltende Waffenruhe zu untergraben, während die Hamas Israel die Schuld an der Destabilisierung gibt.

Auf der arabischen Halbinsel zeigt sich die Lage im Irak ebenfalls angespannt. Der irakische Ministerpräsident Ali al-Zaidi hat angeordnet, dass das Ölministerium der Zentralregierung die Kontrolle über Ölfelder in Gebieten unter kurdischer Sicherheitskontrolle übernimmt. Diese Anordnung umfasst die staatlichen Ölfelder in den Provinzen Dijala, Kirkuk, Salahuddin und Ninive. Der Schritt folgt auf Ermittlungen wegen Ölschmuggels bei der North Oil Company und könnte die Spannungen zwischen Bagdad und der halbautonomen Region Kurdistan weiter verschärfen.