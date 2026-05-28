Golfstaaten fürchten Eskalation: Iran-Konflikt bedroht Geschäftsmodelle und Sicherheit

Die mit den USA verbündeten Golfstaaten sehen den Konflikt zwischen Washington und Teheran als starke Bedrohung. Oman verhandelt direkt mit dem Iran, während Kuwait iranische Angriffe verurteilt. Israel fliegt Luftangriffe auf Beirut, und Pakistan vermittelt zwischen den USA und dem Iran. Die Menschenrechtslage im Iran verschlechtert sich dramatisch.

Die Golfstaaten sehen den Konflikt zwischen den USA und dem Iran als existenzielle Bedrohung. Oberst Markus Reisner erklärte im Interview mit ntv, dass die mit Washington verbündeten Länder unter starkem Druck stünden.

Der anhaltende Krieg gefährde ihr Geschäftsmodell, das auf Tourismus sowie Öl- und Gasexporten basiere. Die verschiedenen Wirtschaftszweige funktionierten derzeit nicht. Mittel- und langfristig drohten noch schlimmere Konsequenzen, falls keine Einigung erzielt werde. Daher versuchten einzelne Staaten, direkt mit dem Iran eigene Deals auszuhandeln.

US-Präsident Donald Trump hatte dem Verbündeten Oman in diesem Zusammenhang mit Vernichtung gedroht. Oman habe sich mit dem Iran auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe und die Aufnahme von Atomgesprächen verständigt. Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt, doch Trump müsse noch seine endgültige Zustimmung erteilen, wie Axios unter Berufung auf Insider berichtete. Die Menschenrechtslage im Iran verschlechtert sich seit Kriegsbeginn vor drei Monaten dramatisch.

Laut Amnesty International wurden mehr als 6000 Menschen festgenommen, darunter Demonstranten, Journalisten, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten. Im gleichen Zeitraum seien 39 politische Todesurteile vollstreckt worden. Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas erklärte: Um ihre Macht zu sichern, hätten die Behörden einen umfassenden Angriff auf die Bevölkerung gestartet und gingen gegen jeden vor, der die Islamische Republik kritisiere.

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar reist am Freitag nach Washington, um mit US-Außenminister Marco Rubio über die bilateralen Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen zu beraten. Pakistan bemüht sich seit Wochen um ein Friedensabkommen zur dauerhaften Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Israels Armee hat einen Luftangriff auf ein Ziel in Beirut geflogen. Die israelische Armee teilte mit, weitere Einzelheiten würden später bekannt gegeben.

Nach Angaben aus libanesischen Militärkreisen richtete sich der Angriff gegen eine Wohnung in der Hisbollah-Hochburg Schueifat im Süden Beiruts. Das US-Militär bestätigte einen nächtlichen Luftangriff auf den Iran. Die Streitkräfte hätten fünf aus dem Iran gestartete Angriffsdrohnen abgefangen, teilte das US-Zentralkommando mit.

Zudem sei der Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in Bandar Abbas verhindert worden. Ein US-Vertreter sprach von einem defensiven Einsatz zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe. Kuwait hat iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf sein Staatsgebiet scharf verurteilt. Das Außenministerium des Golfstaates bezeichnete die Angriffe als schwere Eskalation und eklatante Verletzung der Souveränität.

Kuwait forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich und bedingungslos einzustellen. Die Regierung in Teheran sei voll verantwortlich. Der Iran hatte erklärt, er habe den Ort angegriffen, von dem ein US-Luftangriff auf Ziele im Südiran gestartet worden sei, nannte aber kein konkretes Land. In Kuwait befindet sich ein großer US-Militärstützpunkt.

Von US-Seite hieß es, der amerikanische Luftangriff sei zur Selbstverteidigung und Aufrechterhaltung der Waffenruhe erfolgt. Mitten in die brüchige Waffenruhe im Nahen Osten platzte US-Präsident Trump mit einer Drohung gegen Oman. Das Land müsse sich benehmen, sonst würden die USA es in die Luft jagen. Laut ntv-Reporterin Kavita Sharma gingen viele zunächst von einer Verwechselung aus.

Der Iran bezeichnete die jüngsten US-Angriffe als Verletzung der Waffenruhe. Teheran werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine nationale Souveränität zu verteidigen, sagte Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei. Die USA hatten in der Nacht zum zweiten Mal in dieser Woche Ziele im Iran angegriffen; Teheran reagierte mit einem Vergeltungsschlag auf den US-Stützpunkt, von dem die Attacke ausgegangen war. Bei israelischen Angriffen im Libanon sind erneut mehrere Menschen getötet worden.

Bei einem Angriff südlich der Küstenstadt Sidon am Morgen seien sechs Menschen getötet worden, darunter Kinder, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA. Es habe sich um eine Familie gehandelt, die aus dem Süden geflohen sei.

Zudem seien zwei Menschen bei einem israelischen Drohnenangriff auf ein Motorrad bei Tyrus getötet worden. Die Lage im Nahen Osten bleibt extrem angespannt. Die Golfstaaten fürchten um ihre Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität. Die Vermittlungsbemühungen Pakistans und die direkten Gespräche zwischen Oman und dem Iran zeigen, dass die Regionalmächte nach Wegen aus der Eskalation suchen.

Die Drohungen aus Washington und die anhaltenden Luftangriffe erschweren jedoch eine Deeskalation. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit großer Sorge. Die Menschenrechtsverletzungen im Iran und die zivilen Opfer in Libanon verdeutlichen die humanitären Kosten des Konflikts. Ohne eine umfassende diplomatische Lösung droht die Region in einen noch größeren Krieg zu stürzen





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