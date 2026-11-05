Goliath Resources bestätigt Goldfunde in British Columbia

Goliath Resources erweitert Goldlagerstätte um 12% auf 2,01 km². Neue Bohrungen in British Columbia zeigen hohe Konzentrationen. Details zur Big Bulk Zone.

Das kanadische Unternehmen Goliath Resources hat signifikante Fortschritte bei der Exploration seiner Goldlagerstätte Surebet im Golden Triangle von British Columbia bekanntgegeben. Die aktuellen Daten belegen eine hochgradige Mineralisierung, die das gesamte Fördergebiet auf eine Fläche von 2,01 Quadratkilometern ausdehnt. Diese Expansion untermauert das geologische Potenzial der Region und liefert wichtige Grundlagen für künftige Entwicklungsstufen. Die Ergebnisse stützen sich auf Daten aus bereits abgeschlossenen Bohrkampagnen, wobei weitere Analysen ausstehen.

Hochgrade Ergebnisse und neue Zonen

Die jüngsten Laborergebnisse verzeichnen Spitzenwerte von bis zu 43,93 Gramm Goldäquivalent pro Tonne (AuEq). Diese exzellenten Gehalte treten vorwiegend in quarzreichen Brekzien auf, die mit Sulfidmineralen wie Pyrrhotin, Bleiglanz und Zinkblende durchsetzt sind. Besonders bemerkenswert ist das regelmäßige Vorkommen von mit bloßem Auge sichtbarem Freigold in diesen Proben. Die dichte Abfolge dieser hochgradigen Intervalle beweist, dass es sich nicht um isolierte Funde handelt, sondern um ein zusammenhängendes System. Diese Kontinuität im zentralen Adersystem ist entscheidend für die wirtschaftliche Bewertung des Vorkommens.

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Expansion der Mineralisierungsfläche

Parallel zur Steigerung der Gehaltsdichte wächst das Gesamtsystem auch räumlich weiter. Die diesjährigen Erweiterungsbohrungen haben die mineralisierte Fläche im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent erhöht. Von ursprünglich 1,80 Quadratkilometern breitete sich das System nun auf 2,01 Quadratkilometer aus. Haupttreiber dieser Expansion sind die Bonanza-Zone, die von 1,27 auf 1,51 Quadratkilometer anwuchs, sowie die Golden-Gate-Zone, die von 0,85 auf 1,17 Quadratkilometer zulegte. Diese beiden Zonen bilden die tragenden Säulen der aktuellen Ausdehnung.

Neue Big Bulk Zone für Tagebau

Zwischen den etablierten Bonanza- und Golden-Gate-Zonen stieß das Explorationsteam auf eine bedeutende Neuentdeckung: die Big Bulk Zone. An dieser strukturellen Schnittstelle verlaufen mehrere Vererzungskorridore zusammen, was ein einzigartiges geologisches Profil erzeugt. Die Kernausdehnung dieser neuen Zone umfasst eine Länge von 310 Metern, eine seitliche Erstreckung von 500 Metern und eine vertikale Mächtigkeit von 110 Metern. Dichte Gangschwärme mit Mächtigkeiten bis zu 58 Metern und Gehalten von bis zu 3,60 g/t AuEq eröffnen hier erstmals die Perspektive für einen großvolumigen Tagebauabbau nach dem Bulk-Tonnage-Verfahren.

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Umfangreiche Bohrleistungen 2026

Während der Kampagne 2026 brachten sieben Bohrgeräte in einem 94-tägigen Dauerbetrieb insgesamt 48.443 Bohrmeter in 97 Löchern nieder. Ausnahmslos jede Bohrung durchteufte Quarz-Sulfid-Mineralisierungen, was die Kontinuität des Systems weiter bestätigt. Insgesamt beläuft sich die historische Bohrleistung auf der vollständig kontrollierten, 91.518 Hektar großen Golddigger-Liegenschaft auf über 200.000 Meter in 483 Bohrlöchern. In bemerkenswerten 85 Prozent aller Löcher, das entspricht 412 Bohrlöchern, wurde bereits mit bloßem Auge sichtbares Freigold identifiziert. Das geologische Modell umfasst mittlerweile 46 übereinandergestapelte Gangstrukturen in sieben Vererzungszonen.

Pläne für 2027 und Ressourcenberechnung

Noch stehen die Laboranalysen von 43 Bohrlöchern aus, die das Potenzial der Lagerstätte weiter vergrößern könnten. Sämtliche verfügbaren Daten fließen direkt in das überarbeitete Blockmodell ein, um die Bohrplanung für 2027 abschließen zu können. Ziel ist die Vorbereitung einer ersten Ressourcenberechnung, an die sich eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) anschließen soll. Da Surebet nach wie vor in alle Richtungen für Erweiterungen offenbleibt, stehen auch 2027 wieder zahlreiche Bohrungen im Fokus. Goliath Resources hat sich kürzlich unter institutioneller Beteiligung das Kapital für diese nächsten Schritte gesichert.