Goliath Resources sichert 9,8 Mio. CAD für Surebet-Projekt im Golden Triangle

Goliath Resources platziert 9,8 Millionen CAD ohne Warrants und verfügt nun über 27,5 Millionen Liquidität für die Bohrungen am Surebet-Projekt.

Das kanadische Explorationsunternehmen Goliath Resources hat erfolgreich eine Privatplatzierung abgeschlossen und dabei rund 9,8 Millionen Kanadische Dollar (CAD) an institutionellen Investoren eingesammelt. Die Transaktion wurde vollständig ohne beiliegende Optionsscheine (Warrants) sowie ohne Zahlung von Vermittlungsprovisionen durchgeführt, was den Anteilseignern zugutekommt und potenzielle Verwässerungseffekte minimiert. Mit diesem Schritt setzt das Unternehmen ein deutliches Signal in einem Marktumfeld, das für viele Explorationsfirmen mit erheblichen Schwierigkeiten bei der Kapitalbeschaffung verbunden ist.

Finanzierung ohne Warrants und Provisionen

Goliath Resources gibt 6.057.000 neue Stammaktien zu einem Preis von jeweils 1,62 CAD aus, wodurch ein Bruttoemissionserlös von etwa 9,8 Millionen CAD generiert wird. Diese Struktur nutzt spezifische Steuervorteile nach kanadischem Recht, indem das Unternehmen verpflichtet ist, sämtliche Mittel bis spätestens zum 31. Dezember 2027 in qualifizierte Explorationsarbeiten auf dem Golddigger-Surebet-Projekt zu investieren. Die steuerliche Übertragung dieser Vorteile an die Zeichner erfolgt bereits mit Wirkung zum 31. Dezember 2026, was die Attraktivität des Deals für Investoren weiter erhöht.

Also read Chervon befördert Soobia Haroon zur Vice President, Human Resources

Die Kapitalmaßnahme unterstreicht das anhaltende Vertrauen namhafter institutioneller Adressen in das Vorzeigeprojekt Surebet. Da keine Vermittlungsgebühren anfallen und auf Warrants verzichtet wird, entsteht kein künftiger zusätzlicher Überhang an Bezugsrechten, der den Aktienkurs negativ beeinflussen könnte. Die neu ausgegebenen Papiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 1. März 2027, während die finale Freigabe durch die TSX Venture Exchange unter den üblichen formalen Bedingungen steht.

Operative Basis und Führungsaussagen

CEO Roger Rosmus betont, dass die erneute Unterstützung durch institutionelle Großanleger die operative Basis für die systematische Weiterentwicklung der Surebet-Entdeckung nachhaltig festigt. Diese finanzielle Absicherung schirmt Goliath Resources wirksam gegen zwischenzeitliche Marktschwankungen ab und bietet maximale Handlungsfreiheit für die kommenden Schritte. Der prognostizierte Kassenbestand von komfortablen 27,5 Millionen CAD zum Start in das Jahr 2027 ermöglicht es dem Unternehmen, seine explorativen Aktivitäten ohne kurzfristigen Finanzierungsdruck fortzusetzen.

Advertisement

Diese strategische Positionierung ist insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Marktlage bedeutsam, in der viele Konkurrenten Schwierigkeiten haben, frisches Kapital aufzunehmen. Durch die Verzahnung der finanziellen Planung mit den konkreten explorativen Zielen schafft Goliath Resources einen stabilen Rahmen, der es erlaubt, sich voll auf die geologische Bewertung der Lagerstätte zu konzentrieren. Dies reduziert das Risiko von Unterbrechungen aufgrund von Liquiditätsengpässen erheblich.

Ausstehende Bohrergebnisse und Labordaten

Der Blick der Rohstoffmärkte richtet sich nun intensiv auf die Auswertung der Feldsaison 2026 auf dem Golddigger-Projekt im weltberühmten Golden Triangle von British Columbia. Goliath Resources hat dort eine beeindruckende Kampagne mit insgesamt 48.443 Bohrmetern abgeschlossen. Während die bislang gemeldeten Abschnitte die kontinuierliche Ausdehnung des hochgradigen Quarz-Sulfid-Systems untermauern, befindet sich ein Großteil der Bohrmeter noch in der labortechnischen Bearbeitung.

Für Anleger ist besonders relevant, dass Ergebnisse von satten 55 Gold-Bohrlöchern noch ausstehen und auf ihre Veröffentlichung warten. Diese Ausgangslage bedeutet eine außergewöhnlich dichte Pipeline an Kurskatalysatoren für die Wintermonate. Die anstehenden Laborergebnisse werden zeigen, wie weit die Surebet-Lagerstätte noch entlang des Streichens und in die Tiefe expandiert. Zudem wird sich klären, ob das geologische Modell die erwarteten Unzen-Zuwächse im produktiven Golden Triangle voll bestätigt.

Zukünftige Entwicklung und Marktperspektiven

Durch die vollständige Finanzierung der anstehenden Arbeiten für 2027 mit rund 27,5 Millionen CAD an liquiden Mitteln entfällt jeglicher kurzfristiger Finanzierungsdruck auf das Unternehmen. Dies ermöglicht es Goliath Resources, die explorativen Arbeiten zügig und effizient fortzuführen, ohne sich mit sekundären Kapitalerhöhungen oder anderen finanzierenden Maßnahmen auseinandersetzen zu müssen. Die Kombination aus soliden finanziellen Reserven und einer großen Anzahl ausstehender Bohrdaten positioniert das Unternehmen günstig für die nächste Phase seiner Entwicklung.

Advertisement

Die Veröffentlichung der fehlenden Analysen wird entscheidend sein, um das Potenzial der Surebet-Entdeckung endgültig zu quantifizieren. Investoren können daher mit weiteren signifikanten Entwicklungen rechnen, sobald die Laborergebnisse vorliegen. Die klare Finanzierungsbasis sorgt dafür, dass keine Verzögerungen durch kapitalspezifische Hürden entstehen, was die Effizienz des gesamten Explorationsprozesses steigert. Damit bleibt das Surebet-Projekt trotz anspruchsvoller Marktbedingungen ein hochspannendes Thema für den Sektor.