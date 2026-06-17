Goliath Resources startet 50.000-Meter-Bohrprogramm auf Surebet mit sieben Geräten

Goliath Resources hat das bislang größte Bohrprogramm auf seiner Goldentdeckung Surebet in British Columbia gestartet. Ziel ist die Erweiterung der Goldsysteme und die Suche nach der Quelle der Mineralisierung.

Goliath Resources hat auf seiner hochgradigen Gold entdeckung Surebet im Gold en Triangle von British Columbia die bislang umfangreichste Bohrsaison gestartet. Das vollständig finanzierte 50.000-Meter-Programm wird mit einer Flotte von sieben Bohrgeräten durchgeführt, was das enorme Vertrauen des Managements in das Projektpotenzial unterstreicht.

Das Hauptziel der aggressiven Kampagne 2026 ist zweigleisig: Einerseits sollen die bekannten, in alle Richtungen offenen Goldsysteme signifikant erweitert werden, um die potenzielle Ressource rasch und großflächig auszubauen. Andererseits sucht das Unternehmen gezielt nach der Motherlode Feeder Source, der mutmaßlichen magmatischen Quelle des gesamten Goldsystems. Die Entdeckung dieser Quelle könnte die Dimensionen des Projekts völlig neu definieren.

Die Erweiterungsbohrungen konzentrieren sich auf die Zonen Bonanza, Golden Gate und Surebet, deren Aufschlüsse sich an der Oberfläche über bis zu drei Kilometer erstrecken. Ziel ist es, die Ausdehnung der Strukturen lateral und in der Tiefe zu testen und den räumlichen Zusammenhang der mineralisierten Körper zu klären. Seit 2021 stieß jedes einzelne Bohrloch innerhalb der 1,8 Quadratkilometer großen Surebet-Entdeckung auf Gold.

Auf den bisher gebohrten 156.000 Metern identifizierte das Unternehmen fünf goldreiche Zonen mit 46 übereinanderliegenden Erzgängen, deren Grenzen weiterhin unentdeckt sind. In 92 Prozent der bisherigen Bohrlöcher wurde sichtbares Gold entdeckt, dessen Größe und Häufigkeit hangabwärts in Richtung Talboden deutlich zunimmt. Zusammen mit einer markanten magnetischen Anomalie im Südwesten deutet dies stark auf eine tieferliegende, magmatische Intrusion als Zuführungsquelle hin.

CEO Roger Rosmus vergleicht die flach einfallenden Strukturen geologisch mit der Pogo-Mine in Alaska und vermutet, dass sich Goliath derzeit noch im oberen Teil des Systems befindet. Begleitend zu den Bohrungen optimiert das Unternehmen durch ein Re-Logging vorhandener Bohrkerne sein 3D-Modell, um die Geometrie der Scherzonen künftig noch präziser zu erfassen. Das 91.518 Hektar große Golddigger-Projekt bietet nicht nur geologisches Skalierungspotenzial entlang einer 56 Kilometer langen Kontaktzone, sondern punktet auch mit exzellenten Rahmenbedingungen.

Metallurgische Tests lieferten beeindruckende Goldgewinnungsraten von 92,2 Prozent, wobei fast die Hälfte als freies Gold durch einfache Schwerkrafttrennung ohne Zyanid isoliert werden konnte. Störende Elemente fehlen komplett.

Zudem profitiert Surebet von einer starken regionalen Infrastruktur: Nahe den Ortschaften Alice Arm und Kitsault stehen neben einem genehmigten Mühlenstandort auch Straßen, Hafenanlagen und Hochspannungsleitungen zur Verfügung, was die langfristige Projektentwicklung massiv begünstigt





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Goliath Resources Surebet Gold Bohrprogramm British Columbia

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