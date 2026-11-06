Golla feiert Geburtstag mit DHB-Sieg gegen Belgien

Deutscher Handballkapitän Johannes Golla feierte seinen Geburtstag erfolgreich im Team mit einem klaren Sieg in der EM-Qualifikation gegen Belgien.

Johannes Golla, der Kapitän der deutschen Handball nationalmannschaft, feierte seinen Geburtstag in den Katakomben der Berliner Uber Arena. Es war ein besonderer Moment für den 29-Jährigen, der trotz der hohen expectations im Vorfeld der Europameisterschaft-Qualifikation eine entspannte Stimmung berichtete.

Nach dem klaren 42:32-Sieg gegen den als Underdog geltenden Gegner aus Belgien zeigte sich Golla erleichtert und zufrieden mit dem Verlauf des Tages. Seine Frau und seine Kinder waren zu Besuch gekommen, was im intensiven Trainingsbetrieb mit der Nationalmannschaft nicht selbstverständlich ist. Golla erzählte, dass seine Mitspieler ihm zu Mittagessen einen Geburtstagskuchen mit Hilfe des Mannschaftskochs präsentiert hatten. In Kombination mit dem verdienten Sieg feierte er somit einen gelungenen und positiven Geburtstag.

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Golla blendet Medienberichte aus

Der Kreisläufer betonte, dass er die Themen, die aktuell abseits des Spielfelds die Schlagzeilen bestimmen, bewusst ausblendet. Da er nichts dazu zu berichten habe, wolle er die unbeschwerte Atmosphäre im Team genießen. Man unterhalte sich über verschiedene Dinge außerhalb des Handballs, und er habe sich auf die Woche sehr gefreut. Golla hatte vor einigen Monaten seinen Wechsel von MT Melsungen zurück zur SG Flensburg-Handewitt aus familiären Gründen öffentlich gemacht und zuvor sogar die Gefahr für seine mentale Gesundheit angesprochen.

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Bundestrainer Alfred Gislason hat den Kapitän dabei voll unterstützt. Golla führte das DHB-Team trotz der medialen Unruhe wie gewohnt auf das Feld. Nach einem etwas holprigen Start entwickelte sich das Spiel der Mannschaft von Gislason zunehmend besser, sodass am Ende ein ungefährdeter Sieg stand. Golla räumte ein, dass das Spiel nicht das Beste der Mannschaft war und noch Potenzial vorhanden ist.

Nächstes Qualifikationsspiel in Slowakei

Am kommenden Sonntag erwartet das Team in der Slowakei das nächste wichtige Spiel zur Qualifikation für die EM-Endrunde 2028.