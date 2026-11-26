Im Mai 2025 kam es auf einer Baustelle an einer Hochbrücke im Nordschwarzwald zu einem schweren Kranunglück, drei Männer waren sofort tot. Nun hat ein Gericht über die Verantwortung des Kranführers entschieden.

Anderthalb Jahre nach einem schweren Kranunglück mit drei Toten in der Nähe der baden-württemberg ischen Stadt Horb ist der Kranführer zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der 38-Jährige nicht vorsichtig genug war.

Es verhängte eine Strafe von elf Monaten Haft auf Bewährung. Außerdem erhielt er eine Geldauflage von 10.000 Euro, wie die Richterin ganz am Schluss der Urteilsbegründung hinzufügte. Das schwere Unglück war am 20. Mai 2025 auf einer Großbaustelle an der Hochbrücke passiert.

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Eine Transportgondel mit drei Arbeitern darin stürzte aus einer Höhe von 55 Metern ab, als sie von dem Kran hochgezogen wurde und das Befestigungsseil riss. Die Männer, zwei Polen und ein Deutscher im Alter zwischen 40 und 46 Jahren, waren sofort tot. Das Gericht stellte nun fest, dass der Angeklagte sich vor dem Hochziehen der Gondel nicht mit der Umgebung und den genauen Verhältnissen am Einsatzort vertraut gemacht habe.