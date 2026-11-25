Für die Liebe lässt René Tschamler sein bisheriges Leben in Deutschland hinter sich und wandert nach Sambia aus. Doch bevor er seine Natascha heiraten kann, muss er ihre Familie überzeugen.

Und wandert nach Sambia aus. Doch bevor er seine Natascha heiraten kann, muss er ihre Familie überzeugen. Sein Fürsprecher Klaus geht dafür sogar auf die Knie – doch das erhoffte Ergebnis bleibt aus.

Klaus kniet auf dem Boden und robbt vor den Männern der Familie seiner zukünftigen Braut herum. René Tschamler sitzt daneben und staunt nicht schlecht. Bei „Goodbye Deutschland“ erlebt der Ulmer am eigenen Leib, wie unterschiedlich die Traditionen in Sachen Hochzeit sein können. Dabei hat er sich den Abend bei Nataschas Eltern ganz anders vorgestellt.

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Für seine große Liebe Natascha gibt René sein erfolgreiches Leben in Deutschland auf und zieht in die sambische Hauptstadt Lusaka. Vor drei Jahren haben sich die beiden kennengelernt. Jetzt steht das erste Treffen mit ihren Eltern an. Dabei soll auch über den traditionellen Brautpreis gesprochen werden.

Bis zu zwölf Kühe stehen im Raum. René allerdings sträubt sich dagegen, seine zukünftige Frau zu „kaufen“. Schon beim Eintreffen der Familienmitglieder steigt sein Nervositätspegel.

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„Wie im Jobinterview. Nur 100-mal nervöser“, beschreibt der Schwabe seine Gefühlslage. Natascha selbst darf bei den Verhandlungen der Tradition entsprechend nicht dabei sein. Zum Glück hat René mit Klaus einen erfahrenen Fürsprecher an seiner Seite.

Der weiß, wie solche Verhandlungen ablaufen, und begibt sich als Zeichen des Respekts auf den Boden. Für René ein gewöhnungsbedürftiger Anblick.

„Es war mir unangenehm“, gesteht der 31-Jährige. Klaus überreicht der Familie zunächst einen kleinen Geldbetrag. Die Geste kommt gut an und René wird in der Familie willkommen geheißen. Doch wer jetzt glaubt, dass der Hochzeit nichts mehr im Wege steht, irrt sich gewaltig.

Ausgerechnet als es um die Heirat gehen soll, bremsen Nataschas Angehörige den Auswanderer aus. Die eigentlichen Verhandlungen sollen erst am nächsten Tag stattfinden. Da hat sich Klaus für diesen Abend wohl umsonst die Knie wund gerobbt. René fehlen zunächst die Worte.

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Eigentlich hatte er gehofft, die Sache mit dem Brautpreis an diesem Abend unter Dach und Fach zu bringen. Stattdessen muss er sich in Geduld üben.

„Mir fällt es schwer, wenn mir was gegen den Strich geht“, gibt er zu. Doch auch René weiß, dass jetzt Zurückhaltung gefragt ist. „In dem Moment muss ich einfach meine große Klappe halten. “