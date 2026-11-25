Für Stefanie soll in den USA endlich ein Traum wahr werden. Doch bei „Goodbye Deutschland“ scheitert schon der erste Schritt zu ihrem Verlobten.

Für Stefanie soll in den USA endlich ein Traum wahr werden. Doch bei „Goodbye Deutschland“ scheitert schon der erste Schritt zu ihrem Verlobten.

“ kennt Brenton seit zehn Jahren, doch persönlich begegnet sind sich die beiden noch nie. Seit rund einem Jahr sind sie ein Paar, seit einigen Monaten verlobt. Brenton sitzt seit knapp sechs Jahren in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Iowa. Nun reist Stefanie erstmals in die USA, um ihn und seine Familie kennenzulernen.

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Doch die Gefängnisbehörde macht ihr einen Strich durch die Rechnung: Ihr Antrag auf einen persönlichen Besuch wird abgelehnt.

„Ich würde eigentlich auch gerne mal ankommen“, sagt Stefanie unter Tränen. Stattdessen fährt sie trotzdem zum Gefängnis, um Brenton bei einem vereinbarten Telefonat zu überraschen. Sie möchte ihm mitteilen, dass sie nur wenige Meter von ihm entfernt ist. Doch Brenton vergisst den Anruf.

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Nach einer halben Stunde Wartezeit fährt Stefanie enttäuscht zurück. Auch die Situation mit ihrer Familie belastet sie. Bislang hat sie ihren Eltern verschwiegen, dass ihr Verlobter im Gefängnis sitzt. Als ihre Mutter davon erfährt, macht sie ihrer Tochter schwere Vorwürfe.

Stefanie berichtet in der Sendung von einer Nachricht, in der ihre Mutter sie unter anderem als „verdammte Lügnerin“ bezeichnet. Die 33-Jährige fühlt sich verletzt und wünscht sich, dass ihre Eltern ihre Entscheidungen akzeptieren, auch wenn sie diese nicht gutheißen. Immerhin gibt es eine weitere Möglichkeit, Brenton zu sehen: einen sogenannten Videovisit. Dafür ist eine Genehmigung mit drei Wochen Vorlauf nötig.

Pro Woche bleiben den beiden gerade einmal wenige Minuten.

„Das sind 55 Minuten in der Woche, wo ich ihn sehen kann“, erklärt Stefanie. Doch auch dieses Treffen verläuft nicht wie erhofft. Brenton wurde kurz zuvor in ein anderes Gefängnis verlegt. Seitdem gibt es technische Probleme: Das Bild friert ein, der Ton ist kaum verständlich.

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Ein richtiges Gespräch kommt nicht zustande. Stefanie sagt, sie wünsche sich, ihren Verlobten endlich in den Arm nehmen und ihm persönlich sagen zu können, dass sie ihn liebt. Trotz der Schwierigkeiten hält sie an der Beziehung fest.

„Er macht mich zum glücklichsten Menschen der Welt, auch trotz dieser Umstände“, sagt sie in „Goodbye Deutschland“, wo auch ein IT-Ingenieur zu sehen ist, der für eine Häuptlingstochter in den Amazonas zieht. Die Reise wirft zugleich Fragen nach ihrer gemeinsamen Zukunft auf: Stefanie fragt sich, ob sie nach Brentons Entlassung mit ihm in den USA leben möchte.