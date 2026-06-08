Google arbeitet an einer Funktion, die Anruflinsen beim Klingeln liefert

Google arbeitet offenbar an einer neuen Funktion, die bereits beim Klingeln Hinweise zum Anlass eines Anrufs liefert. So sollen Nutzer schneller erkennen, wie wichtig ein Gespräch ist.Die Neuerung trägt den Namen "Expressive Calling". Nach einem Bericht des Online-Magazins "" können Anrufer vor dem Gespräch einen passenden Grund auswählen. Dieser wird anschließend an die angerufene Person übermittelt und beim eingehenden Anruf angezeigt. Derzeit sind laut dem Bericht die Kategorien "Catch up", "News to share" und "Quick question" vorgesehen. Damit lässt sich etwa kennzeichnen, ob es um ein lockeres Gespräch, Neuigkeiten oder eine kurze Frage geht. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Geräte die Funktion unterstützen. Bei Anrufen von besonders wichtig ist die Möglichkeit, Anrufe als dringend zu markieren. Laut dem Bericht sollen solche Gespräche bei aktivierter Funktion auf beiden Geräten besonders hervorgehoben werden. Sie könnten einen speziellen Ton auslösen und sogar den Nicht-Stören-Modus unterbrechen. Auch nach einem verpassten Anruf soll sichtbar bleiben, dass der Anrufer das Gespräch als dringend eingestuft hatte. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass für die Übermittlung der Information eine SMS-Berechtigung nötig ist. Dem Bericht zufolge könnte der Anrufgrund per SMS an das andere Gerät gesendet werden. Dadurch wäre die Funktion langfristig nicht zwingend auf Googles Telefon-App beschränkt. Wann "Expressive Calling" erscheint, ist bislang unklar. Die Hinweise stammen aus einer Beta-Version der Google-Telefon-App. Zudem vermutet 9to5Google, dass die Neuerung zunächst nur auf Pixel-Smartphones verfügbar sein könnte. Auch andere Funktionen führte

Google arbeitet offenbar an einer neuen Funktion, die bereits beim Klingeln Hinweise zum Anlass eines Anruf s liefert. So sollen Nutzer schneller erkennen, wie wichtig ein Gespräch ist.

Die Neuerung trägt den Namen "Expressive Calling". Nach einem Bericht des Online-Magazins "" können Anrufer vor dem Gespräch einen passenden Grund auswählen. Dieser wird anschließend an die angerufene Person übermittelt und beim eingehenden Anruf angezeigt. Derzeit sind laut dem Bericht die Kategorien "Catch up", "News to share" und "Quick question" vorgesehen.

Damit lässt sich etwa kennzeichnen, ob es um ein lockeres Gespräch, Neuigkeiten oder eine kurze Frage geht. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Geräte die Funktion unterstützen. Bei Anrufen von besonders wichtig ist die Möglichkeit, Anrufe als dringend zu markieren. Laut dem Bericht sollen solche Gespräche bei aktivierter Funktion auf beiden Geräten besonders hervorgehoben werden.

Sie könnten einen speziellen Ton auslösen und sogar den Nicht-Stören-Modus unterbrechen. Auch nach einem verpassten Anruf soll sichtbar bleiben, dass der Anrufer das Gespräch als dringend eingestuft hatte. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass für die Übermittlung der Information eine SMS-Berechtigung nötig ist. Dem Bericht zufolge könnte der Anrufgrund per SMS an das andere Gerät gesendet werden.

Dadurch wäre die Funktion langfristig nicht zwingend auf Googles Telefon-App beschränkt. Wann "Expressive Calling" erscheint, ist bislang unklar. Die Hinweise stammen aus einer Beta-Version der Google-Telefon-App.

Zudem vermutet 9to5Google, dass die Neuerung zunächst nur auf Pixel-Smartphones verfügbar sein könnte. Auch andere Funktionen führt





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Google Telefon-App Anruf Hinweise SMS-Berechtigung Expressive Calling

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