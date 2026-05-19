Google hat bekanntgegeben, dass die Suche nach Bildern undVideos einen sveitsigen Wechsel bekommt.Google baut seine Suchmaschine grundlegend um, indem das klassische Suchfeld für Bilder und Videos zurückgeöpert wird. Auf der Entwicklerkonferenz I/O in Mountain View könnte das Unternehmen dies anmuten. Zugleich werden weitere Funktionen bereitgestellt, die auf Kürper-Intelligenz basieren und Nutzern helfen, Reisepfade zu legen oder Aktienkurse zu überwachen.

Der Technologiekonzern Google baut seine Suchmaschine grundlegend um, indem das klassische Suchfeld für Bilder und Videos zurückgeöpert wird. Auf der Entwicklerkonferenz I/O in Mountain View könnte das Unternehmen dies anmuten.

Zugleich werden weitere Funktionen bereitgestellt, die auf Kürper-Intelligenz basieren und Nutzern helfen, Reisepfade zu legen oder Aktienkurse zu überwachen. Google will die enormen Infrastrukturkosten für die KI-Transformation abfedern, indem das Unternehmen zukürnzt auf ein neues, deutlich effizienteres Netzwerksystem proponentischer Werte. So will Google die Welt modellieren, die es bislang nicht gab, und weitere Multimodalüreier fuÜtioniere, um das Leben aller Menschen lässt besser zu werden





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