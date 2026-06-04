Google bringt neue Funktion für Pixel-Smartphones nach Deutschland

Google bringt eine neue Funktion für Pixel-Smartphones nach Deutschland. Die Telefon-App kann verpasste Anrufe annehmen, Sprachnachrichten speichern und deren Inhalt als Text anzeigen. Damit sehen Nutzer schneller, worum es bei einem Anruf ging, ohne eine Nachricht anhören zu müssen.

Google bringt eine neue Funktion für Pixel-Smartphones nach Deutschland. Die Telefon-App kann verpasste Anrufe annehmen, Sprachnachrichten speichern und deren Inhalt als Text anzeigen. Damit sehen Nutzer schneller, worum es bei einem Anruf ging, ohne eine Nachricht anhören zu müssen.

Bisher blieb nach einem verpassten Anruf meist nur die Telefonnummer zurück. Mit der neuen Funktion lässt sich künftig einfacher erkennen, ob ein Rückruf wirklich notwendig ist. In Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und Australien ist das Angebot bereits verfügbar. Der Anrufbeantworter wird direkt über die Telefon-App eingerichtet.

In den Einstellungen erscheint dafür der Bereich 'Nachricht aufzeichnen'. Dort können Nutzer die Funktion einschalten und auf Wunsch eine persönliche Begrüßung hinterlegen. Bleibt ein Anruf unbeantwortet, können Anrufer anschließend eine Nachricht hinterlassen. Das Vorgehen erinnert an die Funktion der Telefon-App auf.

Wann sie in die reguläre Version übernommen wird, ist bislang offen. Deshalb steht auch noch nicht fest, ab wann alle Pixel-Nutzer darauf zugreifen können. Erst mit einer breiteren Freigabe wird sich zeigen, ob Google die Funktion unverändert veröffentlicht oder zuvor noch Änderungen vornimmt. Der größte Vorteil liegt im schnellen Überblick.

Statt jede Sprachnachricht anzuhören, können Nutzer den Inhalt direkt in der Anrufliste lesen. So lässt sich rasch einschätzen, ob eine kurze Antwort genügt, ein Rückruf nötig ist oder man gar nicht reagieren muss. Gerade bei unbekannten Nummern kann das die Entscheidung erleichtern





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Pixel-Smartphones Telefon-App Anrufbeantworter Sprachnachrichten Text-Anzeige

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Google ändert bei Google Takeout den Prozess für den Export von Google FotosGoogle hat bei Google Takeout eine Änderung eingeführt, die den Prozess für den Export von Google Fotos vereinfachen soll. Ab sofort können Nutzer nur neue oder geänderte Fotos exportieren, anstatt die gesamte Sammlung neu herunterzuladen. Dies soll insbesondere für Nutzer interessant sein, die ihre Fotos regelmäßig auf einer externen Festplatte oder einem NAS speichern.

Read more »

Google erleichtert den Wechsel zwischen Passwortmanagern mit neuer Android-FunktionGoogle hat eine neue Sicherheitsfunktion in Android eingeführt, die den Wechsel zwischen verschiedenen Passwortmanagern erleichtert. Bisher mussten Passwörter und Passkeys oft händisch exportiert werden, was umständlich und nicht immer sicher war. Das neue Verfahren übernimmt den Transfer vollständig und verschlüsselt die Daten Ende-zu-Ende. Nutzer profitieren von mehr Komfort und Sicherheit.

Read more »

Google komplettiert die Pixel-10-Reihe mit dem Pixel 10aGoogle hat die Pixel-10-Reihe mit dem Pixel 10a komplettiert. Das günstigste Modell bietet ein 6,3-Zoll-Display, Tensor G4 und 8 GB RAM. Im Vergleich dazu verfügt das Pixel 10 über ein 6,3-Zoll-Display, Tensor G5, 12 GB RAM und eine Telekamera. Die Fotografie fällt bei allen Modellen kleiner aus als erwartet.

Read more »