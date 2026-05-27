Google bringt Quick Share näher an AirDrop heran

Google arbeitet an einer Lösung, um den Datenaustausch zwischen Android- und iOS-Geräten zu vereinfachen. Mit Quick Share soll eine Alternative zu Apples AirDrop außerhalb des Apple-Ökosystems angeboten werden.

Google arbeitet seit Längerem daran, den Datenaustausch zwischen Android - und iOS-Geräten zu vereinfachen. Mit einer neuen Erweiterung des Übertragungsdienstes Quick Share rückt das Ziel näher, eine Alternative zu Apples AirDrop auch außerhalb des Apple-Ökosystems anzubieten.

Derzeit schrittweise verteilt, ermöglicht Android-Nutzern, direkt auf ihrem Smartphone einen QR-Code zu erzeugen. iPhone-Besitzer können diesen Code mit der Kamera-App abscannen. Eine zusätzliche Funktion ermöglicht es, ausgewählte Dateien zu verschlüsseln und in die Google-Cloud hochzuladen. Diese stehen dort bis zu 24 Stunden zum Abruf für die berechtigten Nutzer bereit. Gedacht ist die Lösung vor allem für Situationen, in denen kein AirDrop verfügbar ist oder unterschiedliche Betriebssysteme genutzt werden.

Zwar erfolgt die Übertragung nicht direkt von Gerät zu Gerät, dennoch entfällt der bisher oft umständliche Umweg über Messenger oder E-Mail. Für viele Nutzer dürfte das vor allem im Alltag oder im beruflichen Umfeld eine praktische Ergänzung sein. Doch auch eine echte AirDrop-artige Funktion ist für Quick Share in Arbeit. Erste Tests führt Google mit der hauseigenen Pixel-10-Reihe durch.

Auf der Entwicklerkonferenz am 12. Mai 2026 kündigte der Konzern an, Quick Share mit AirDrop-Kompatibilität im Laufe des Jahres auch auf weitere Geräte auszurollen. Dazu zählen Smartphones von verschiedenen Herstellern, einschließlich Samsung und Google. Parallel dazu überarbeitet Google auch den Umzug von iOS zu Android.

Künftig lassen sich nicht nur Fotos, Kontakte und Apps übertragen, sondern auch Passwörter, Nachrichten, Startbildschirm-Layouts und eSIMs. Die Datenübertragung erfolgt drahtlos. Zum Start ist die Funktion nur auf Google-Pixel- und Samsung-Galaxy-Geräten verfügbar. Die Änderungen sollen im Laufe des Jahres auf weitere Geräte ausgeweitet werden





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