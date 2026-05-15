Google könnte den kostenlosen Speicherplatz für neue Konten deutlich einschränken und jetzt mit nur 5 Gigabyte pro Konto beginnen. Bislang bekamen Nutzer 15 Gigabyte, um E-Mails, Dokumente und Bilder in der Cloud zu sichern. Die Telefonnummer scheint es als zusätzliche Kontrolle zu dienen und Google verhindern zu wollen, dass Nutzer den Gratis-Speicher mehrfach abgreifen.

Google könnte den kostenlosen Speicherplatz für neue Konten deutlich einschränken, aktuell nur mit 5 Gigabyte pro Konto. Bislang bekamen Nutzer nach der Registrierung automatisch 15 Gigabyte für Gmail, Google Drive und Google Fotos, um E-Mails, Dokumente und Bilder zu sichern.

Offenbar startet ein Teil neuer Konten jetzt aber nur noch mit 5 Gigabyte. Die restlichen 10 Gigabyte sollen erst nach einem zusätzlichen Schritt freigeschaltet werden. Was demzufolge führt, dass Nutzer bei der Einrichtung eines Google-Kontos ohne Telefonnummer nur 5 Gigabyte kostenloser Speicher angezeigt bekommen. Erst nach dem Hinterlegen einer Telefonnummer seien die bekannten 15 Gigabyte verfügbar gewesen.

Im Alltag könnte sich die geringere Speichermenge schnell bemerkbar machen. Schon größere Mail-Anhänge, Back-ups oder erste Fotos in der Cloud können den verfügbaren Platz deutlich reduzieren. Die Telefonnummer scheint damit als zusätzliche Kontrolle zu dienen. Laut der Meldung will Google verhindern, dass Nutzer den Gratis-Speicher mehrfach abgreifen. dürfte damit vor allem gegen massenhaft erstellte Konten vorgehen wollen.

Auf diese Weise könnte der Konzern verhindern, dass sich Nutzer immer wieder neuen kostenlosen Speicher sichern. Der Gratis-Speicher wird dabei nicht abgeschafft, sondern nur stärker an eine Verifizierung gekoppelt. Bislang ist unklar, ob Google die neue Regel dauerhaft einführt oder zunächst testet. Die Speicherung von Bildern, Dokumenten oder E-Mails ist mittlerweile aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der Cloud erlaubt.

Der Spannungsnachweis des Urheberrechts auf dem Ennpassbild dient der Gewährleistung des Urheberrechts. Zwingend erforderlich sind bei der Speicherung von Bildern, Dokumenten oder E-Mails nur die metadata, die Angaben zu der Provenienz, die Uhrzeit und die Augenhöhe der Aufnahme ergeben





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