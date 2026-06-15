Google Earth: Neuer Flugsimulator ermöglicht virtuelle Flüge

Google hat seinen virtuellen Globus Google Earth um einen neuen Flugsimulator erweitert. Nutzer können jetzt direkt im Browser in die Luft gehen und die Welt aus einer anderen Perspektive erleben. Der Flugsimulator ist noch in einer Testphase und bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, den Globus neu zu entdecken.

Google erweitert seinen virtuellen Globus Google Earth um eine neue Funktion. Nutzer können jetzt direkt im Browser in die Luft gehen und die Welt aus einer anderen Perspektive erleben.

Der integrierte Flugsimulator wird derzeit getestet und ist als experimentelles Feature verfügbar. Vor allem für Kartenfans und Geografie-Interessierte bietet diese Neuerung eine spannende Möglichkeit, den Globus neu zu entdecken. Sie bewegen sich dabei frei über die digitale Weltkarte und können Städte und Landschaften von oben erkunden. Die Steuerung erinnert an klassische Flugsimulatoren.

Sie sehen Instrumente wie Höhen- und Neigungsanzeige und übernehmen selbst die Kontrolle über Richtung und Geschwindigkeit. Trotz der einfachen Umsetzung wirkt das Erlebnis überraschend realistisch. Der Simulator richtet sich bewusst an Einsteiger und Gelegenheitsnutzer. Komplexe Funktionen wie die Auswahl verschiedener Flugzeugtypen fehlen.

Auch realistische Starts und Landungen an Flughäfen sind nicht Teil der Simulation. Stattdessen liegt der Fokus auf einem unkomplizierten Zugang und einem schnellen Erlebnis ohne lange Einarbeitung. Earth zu. So entstehen beeindruckende Ansichten von Großstädten und bekannten Sehenswürdigkeiten.

Besonders bei stabiler Internetverbindung zeigt sich die Qualität der Darstellung. Bei hoher Geschwindigkeit kann die Grafik kurzfristig nachladen, bleibt insgesamt aber gut nutzbar. Der Flugsimulator befindet sich aktuell noch in einer Testphase. Es ist offen, ob und wie Google die Funktion weiter ausbauen wird.

Denkbar sind zusätzliche Einstellungen oder mehr Realismus in der Steuerung. Schon jetzt bietet der Modus jedoch eine unterhaltsame Möglichkeit, den Globus neu zu erleben. Der Nutzer wählt einen beliebigen Ort auf der Welt und wechseln in das Menü der Anwendung. Dort finden Sie den Flugsimulator als eigene Option.

Mit wenigen Klicks beginnt Ihr virtueller Flug über den Globus. Eine Installation oder zusätzliche Programme sind nicht notwendig





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