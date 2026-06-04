Die App setzt auf Künstliche Intelligenz und will Nutzern nicht mit Meldungen überfordern. Statt vieler Hinweise gibt es nur wenige, ausgewählte Informationen pro Tag.

Google entwickelt eine neue App namens Dreambeans , die auf Künstliche Intelligenz setzt, um Nutzern nicht zu viele Informationen zu präsentieren. Die App sammelt Daten aus verschiedenen Quellen wie öffentlichen Inhalten, Google -Diensten und früheren Unterhaltungen.

Sie wählt dann nur wenige relevante Inhalte aus und kombiniert sie zu kurzen, gut lesbaren Geschichten. Die App soll eher begleiten als antreiben und verzichtet auf strenge Planungsvorgaben. Die Oberfläche erinnert an illustrierte Buchseiten und wird von Googles KI Gemini erstellt. Die App ist derzeit noch in der Testphase und soll bald in Deutschland verfügbar sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Google Dreambeans Künstliche Intelligenz App Termine Aufgaben

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YouTube testet Änderung, die die App viel schlechter machen würdeWer bei YouTube gezielt seine abonnierten Kanäle sucht, muss sich möglicherweise bald umgewöhnen.

Read more »

Google ändert bei Google Takeout den Prozess für den Export von Google FotosGoogle hat bei Google Takeout eine Änderung eingeführt, die den Prozess für den Export von Google Fotos vereinfachen soll. Ab sofort können Nutzer nur neue oder geänderte Fotos exportieren, anstatt die gesamte Sammlung neu herunterzuladen. Dies soll insbesondere für Nutzer interessant sein, die ihre Fotos regelmäßig auf einer externen Festplatte oder einem NAS speichern.

Read more »

Google muss KI-Suche öffnen: Kartellhammer gegen Google: Droht der KI-Suche jetzt der Dämpfer?© Foto: Dall-EBritische Wettbewerbshüter greifen bei Googles KI-Suche durch. Für Verlage geht es um Kontrolle, für Alphabet um die Zukunft der Websuche.Die britische Kartellbehörde hat am Mittwoch Verhaltensauflagen

Read more »

Amazon-App zeigt KI-generierte Produkte, die es so nicht gibtBilderkennung, KI-generierte Darstellungen und Collagen sollen Kunden helfen, ihre Spendierhosen anzuziehen. Darauf setzt Amazon.com.

Read more »