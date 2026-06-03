Google erleichtert den Wechsel zwischen Passwortmanagern mit neuer Android-Funktion

Google hat eine neue Sicherheitsfunktion in Android eingeführt, die den Wechsel zwischen verschiedenen Passwortmanagern erleichtert. Bisher mussten Passwörter und Passkeys oft händisch exportiert werden, was umständlich und nicht immer sicher war. Das neue Verfahren übernimmt den Transfer vollständig und verschlüsselt die Daten Ende-zu-Ende. Nutzer profitieren von mehr Komfort und Sicherheit.

Google erleichtert den Wechsel zwischen Passwortmanager n mit einer neuen Sicherheit sfunktion in Android . Bisher mussten Passwörter und Passkeys oft händisch über CSV- oder JSON-Dateien exportiert werden, was umständlich und nicht immer sicher war.

Das neue Verfahren übernimmt den Transfer vollständig und verschlüsselt die Daten Ende-zu-Ende. Nutzer müssen sich nicht mehr mit dem Export und Import von Daten beschäftigen und haben weniger Aufwand und ein deutlich geringeres Risiko. Die Funktion ermöglicht den direkten Austausch zwischen verschiedenen Passwortmanagern und ist mit wenigen Schritten erledigt. Der CXP-Standard, auf dem diese Funktion basiert, wurde 2024 von der FIDO Alliance eingeführt und wird bereits von mehreren bekannten Passwortmanagern wie Bitwarden, 1Password und Dashlane unterstützt.

Auch Apples Passwortmanager nutzt CXP, wodurch der Umzug sogar zwischen unterschiedlichen Ökosystemen möglich ist. Google verteilt die neue Funktion ab sofort und schrittweise auf aktuellen Android-Geräten





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Google Android Passwortmanager Sicherheit CXP-Standard

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