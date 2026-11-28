Kompakt, leicht und mit EKG: Mit dem Fitbit Edge bringt Google endlich den Nachfolger des Charge 6 – für alle, die ein Display wollen. | heise online bestenlisten

Lukasz beschäftigt sich seit über 15 Jahren als Redakteur mit Smartphones, Apps, Gadgets und Content-Marketing. Seit 2021 arbeitet er für Heise Medien und ist derzeit leitender Redakteur bei Heise Bestenlisten.

Der studierte Historiker aus Tübingen begeistert sich sonst für Fitness, Fußball, Fotografie sowie basslastige Musik. Kompakt, leicht und mit EKG: Mit dem Fitbit Edge bringt Google endlich den Nachfolger des Charge 6 – für alle, die ein Display wollen. Mit dem Fitbit Air hat Google für viel Aufsehen gesorgt. Doch auch Fans klassischer Fitness-Tracker mit Display gehen nicht leer aus: Unter der Marke Fitbit gibt es endlich Nachschub.

Advertisement

Advertisement

Der Fitbit Edge ist der legitime Nachfolger des Charge 6 und bietet wie dieser eine EKG-Funktion, was bei Fitness-Trackern eher selten ist. Wir haben den kompakten Tracker getestet und zeigen, ob er eine gute Alternative zu anderen Modellen und ein würdiger Nachfolger des beliebten Vorgängers ist. Der Fitbit Edge sieht aus wie ein typischer Fitness-Tracker: Das schmale, ovale Display ist etwa so breit wie das Armband. Damit erinnert er entfernt an den Vorgänger Charge 6.