Ab November können Nutzer bei Google Gemini die Datennutzung für KI-Training trennen. So schalten Sie den Schutz in den Einstellungen ein und welche Fristen gelten.

Google hat mit einem signifikanten Schritt für die Datensouveränität seiner Nutzer bei der KI-Plattform Gemini reagiert. Ab dem 16. November erhalten private Nutzer die Option, ihren Chatverlauf aufzubewahren, ohne dabei die Daten für das Training der künstlichen Intelligenz zur Verfügung zu stellen. Diese neue Funktion adressiert die langjährige Kritik an der Plattform, bei der die Speicherung von Verläufen und das Training neuer Modelle eng verknüpft waren.

Ende der verknüpften Trainingsdaten für Privatnutzer

Bisher galt bei Google Gemini das Prinzip, dass Nutzer, die ihren Chatverlauf nicht automatisch löschen lassen wollten, damit einverstanden waren, dass Google diese Inhalte zur Verbesserung der KI-Modelle nutzte. Dies führte oft zu einem Dilemma für Personen, die beispielsweise E-Mail-Entwürfe am nächsten Tag weiterbearbeiten mussten und daher den Verlauf aktiviert ließen. Die neue Einstellung, die weltweit für private Konten in den kommenden Wochen freigeschaltet wird, ermöglicht es nun, diese Abhängigkeit aufzubrechen. Unternehmen und Schulkonten fallen nicht unter diese automatische Regelung; dort trifft die IT-Abteilung die Entscheidung darüber, welche Verlaufseinstellungen geändert werden dürfen.

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Anleitung zur Deaktivierung der Datennutzung für KI-Modelle

Um die Datensparsamkeit in Gemini zu aktivieren, öffnen Sie die Anwendung und navigieren Sie in die Einstellungen zum Chatverlauf. Dort finden Sie die Option "Chatinhalte, einschließlich Text und Uploads". Wenn hier ein Häkchen gesetzt ist, deaktivieren Sie es und bestätigen Sie die Änderung. Ab diesem Zeitpunkt verwendet Google Ihre neuen Chats, einschließlich angehängter Fotos und Dokumente, nicht mehr automatisch zur Schulung seiner KI-Algorithmen. Dies gibt Nutzern die direkte Kontrolle darüber, ob ihre Interaktionen zur Generierung neuer Modelle beitragen sollen.

Parallel zur Deaktivierung des Trainings können Sie festlegen, wie lange Ihre Konversationen auf den Servern gespeichert werden. Standardmäßig löscht Google die Chats nach 18 Monaten. Nutzer haben jedoch die Flexibilität, diese Frist auf drei Monate zu verkürzen, auf 36 Monate zu verlängern oder die automatische Löschung vollständig abzuschalten. Darüber hinaus besteht jederzeit die Möglichkeit, einzelne Chats manuell und sofort aus dem Verlauf zu entfernen.

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Wichtige Einschränkungen und Speicherdauer bei Google

Trotz der neuen Optionen gibt es wichtige technische Einschränkungen, die Nutzer kennen müssen. Die neue Einstellung wirkt nicht rückwirkend; bereits gespeicherte Daten unterliegen weiterhin den alten Bedingungen, es sei denn, sie werden manuell gelöscht. Zudem können Chats, bei denen ein Nutzer Feedback zu einer Antwort gegeben hat, laut den Datenschutzhinweisen von Google weiterhin für das Training genutzt werden. Ein weiterer kritischer Punkt ist die Prüfung durch Mitarbeiter: Hat ein Google-Mitarbeiter einen Chat überprüft, kann das Unternehmen ihn bis zu drei Jahre aufbewahren, selbst wenn der Nutzer ihn aus seinem eigenen Verlauf gelöscht hat.

Ein weiterer Aspekt betrifft die reine Speicherdauer im Hintergrund. Schalten Sie den Chatverlauf in der Benutzeroberfläche aus, verschwinden die neuen Chats zwar aus Ihrer persönlichen Liste, werden jedoch weiterhin bei Google auf Servern gespeichert. Die Lagerfrist wurde von bislang maximal 72 Stunden auf rund zwei Monate erhöht. Google begründet diese Ausweitung der Speicherzeit damit, dass die längere Aufbewahrung dabei hilft, Missbrauchsversuche und Sicherheitsrisiken auf der Plattform besser zu erkennen und zu bekämpfen, was jedoch die Transparenz über die Datenverweildauer weiter einschränkt.