Google haftet für falsche KI-generierte Suchmaschine-Ergebnisse

Das Landgericht München I. hat entschieden, dass Google für falsche, KI-generierte Suchmaschine-Ergebnisse haftet. Zwei Unternehmen wurden in einer KI-Übersicht mit Betrugsmaschen, Abo-Fällen und unseriösen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht. Das Gericht sah dies als Vermischung von Informationen verschiedener Firmen an.

Tauchen in Google s Suchmaschine falsche, KI-generierte Ergebnisse auf, dann haftet Google hierfür. Das entschied das Landgericht München I. Zwei Unternehmen waren in einer KI-Übersicht bei Suchanfragen mit Betrugsmaschen, Abo-Fälle n und unseriösen Geschäftspraktiken in Verbindung gebracht worden.

Nach Auffassung des Gerichts entstand dieser Eindruck, weil Informationen verschiedener Firmen miteinander vermischt wurden. Im Verfahren stellte das Gericht fest, dass die beanstandeten Behauptungen nicht in den verlinkten Quellen enthalten waren. Zwar waren die fraglichen Texte zum Zeitpunkt der Entscheidung offenbar bereits aus den KI-Übersichten verschwunden. Dennoch sah das Gericht den Streit nicht als erledigt an.

Nach Ansicht der Richter besteht weiterhin die Gefahr, dass ähnliche Aussagen erneut erscheinen könnten. Ausschlaggebend war, dassDie Kammer unterschied die KI-Übersicht klar von einer klassischen Trefferliste. Während Suchergebnisse auf externe Webseiten verweisen, erstellt die KI laut Gericht eigenständige Zusammenfassungen. Inhalte würden neu geordnet und zu einer eigenen Antwort verarbeitet.

Deshalb könne Google nicht wie ein reiner Vermittler fremder Informationen behandelt werden. Google wies die Vorwürfe zurück. Unter anderem argumentierte der Konzern, dass Nutzer die Quellen prüfen könnten und Fehler bei KI-Antworten bekannt seien. Das überzeugte das Gericht aber nicht.

Die Richter betonten, dass falsche Aussagen nicht dadurch zulässig würden, dass sie sich nachträglich widerlegen lassen





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