Google Kalender erhält massive Erweiterung: Bis zu 200 Farben für Termine und Erinnerungen

Google erweitert den Kalender um eine deutlich größere Auswahl an Farben für Termine und Erinnerungen. Statt bisher elf Farben stehen nun bis zu 200 verschiedene Farbtöne zur Verfügung, in der Webversion zusätzlich mit individueller RGB-Eingabe. Die Änderung startet im Juni 2024 und gilt für alle Nutzergruppen.

Google hat seine Kalenderanwendung um eine deutlich erweiterte Farbwahl für Termine und Erinnerungen ergänzt. Bisher waren Nutzer auf elf vordefinierte Farben beschränkt, was die individuelle Organisation und visuelle Unterscheidung von Ereignissen stark begrenzte.

Mit der jetzt eingeführten Funktion stehen bis zu 200 verschiedene Farbtöne zur Verfügung, wobei in der Webversion zusätzlich über einen RGB-Farbraum beliebige individuelle Farben definiert werden können. Diese Erweiterung, die bereits im Juni 2024 schrittweise für alle Nutzergruppen - von privaten Konten bis zu Google-Workspace-Kunden - eingeführt wird, adressiert einen langjährigen Nutzerwunsch nach mehr Flexibilität. Die neue Funktion ist standardmäßig aktiviert und in der Webversion, in den mobilen Apps für Android und iOS sowie über die Calendar-API verfügbar.

Während die Webversion die vollständige Farbpalette mit individueller RGB-Auswahl bietet, sind die mobilen Apps auf 24 Standardfarben begrenzt. Die Einführung erfolgt parallel zu anderen jüngsten Updates des Google Kalenders, wie der Integration persönlicher Aufgaben und weiteren Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Ziel ist es, die Übersichtlichkeit und Organisationsmöglichkeiten für sowohl private als auch geschäftliche Nutzer erheblich zu steigern. Google betont, dass diese Änderung Teil einer kontinuierlichen Verbesserung seiner Dienste basierend auf User-Feedback darstellt.

Die erweiterten Farboptionen ermöglichen eine granularere Kategorisierung von Terminen - etwa durch Farbzuordnung zu verschiedenen Projekten, Familienmitgliedern oder Arbeitsbereichen - und tragen so zu einer effizienteren Zeitplanung bei. Die schrittweise Einführung stellt sicher, dass alle Nutzer weltweit ohne Unterbrechungen von den neuen Funktionen profitieren können. Die API-Verfügbarkeit erlaubt es zudem Entwicklern, die erweiterten Farbfunktionen in eigene Anwendungen zu integrieren und damit das Ökosystem rund um den Google Kalender weiter zu stärken.

Insgesamt repräsentiert dieses Update eine bedeutende Verbesserung der Benutzererfahrung, die über rein kosmetische Änderungen hinausgeht und die produktive Nutzung des Kalenders im Alltag und Beruf nachhaltig unterstützt





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