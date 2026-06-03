Google hat die Pixel-10-Reihe mit dem Pixel 10a komplettiert. Das günstigste Modell bietet ein 6,3-Zoll-Display, Tensor G4 und 8 GB RAM. Im Vergleich dazu verfügt das Pixel 10 über ein 6,3-Zoll-Display, Tensor G5, 12 GB RAM und eine Telekamera. Die Fotografie fällt bei allen Modellen kleiner aus als erwartet.

Google komplettiert die Pixel-10-Reihe mit dem Pixel 10a. Das günstigste Modell bietet ein 6, 3-Zoll-Display , Tensor G4 und 8 GB RAM . Im Vergleich dazu verfügt das Pixel 10 über ein 6, 3-Zoll-Display , Tensor G5, 12 GB RAM und eine Telekamera .

Das Pixel 10 Pro XL setzt mit 6,8 Zoll, Tensor G5, 16 GB RAM und der umfangreichsten Kameraausstattung die Spitze der Reihe. Die Fotografie fällt bei allen Modellen kleiner aus als erwartet. Die Hauptkameras liefern über alle Modelle hinweg eine sehr ähnliche Bildcharakteristik. Im Alltag sind die Ergebnisse des Pixel 10 und Pixel 10 Pro XL kaum zu unterscheiden, während das Pixel 10a nur leicht weniger Details zeigt.

Die Unterschiede beim Zoom sind jedoch deutlicher. Während Pixel 10 und Pixel 10 Pro XL über eine 5-fach-Telekamera verfügen, muss das Pixel 10a mit Digitalzoom auskommen. Das Pro-Modell erzielt dabei die besten Ergebnisse. Für ambitionierte Fotografen bleibt es die stärkste Wahl, während das 10a für Schnappschüsse und Alltagsfotos überraschend nah an die teureren Varianten heranrückt.

Die Pixel-Reihe ist bei Videoaufnahmen weniger überzeugend. Zwar unterstützen alle Geräte 4K mit 60 Bildern pro Sekunde, die Konkurrenz von Samsung und Apple liefert jedoch insgesamt die stärkeren Ergebnisse. Auch bei Selfies liegt das Pixel 10a leicht zurück, da ihm ein Autofokus auf der Frontkamera fehlt. Die Displays setzen Google durchweg auf hochwertige OLED-Panels.

Das Pixel 10 Pro XL bietet mit LTPO-Technik, 120 Hertz und höherer Spitzenhelligkeit die beste Ausstattung. Im Alltag fallen die Unterschiede jedoch geringer aus als die technischen Daten vermuten lassen. Pixel 10 und Pro XL nutzen zudem widerstandsfähigeres Glas und schnellere Ultraschall-Fingerabdrucksensoren. Die größten Einsparungen des Pixel 10a zeigen sich bei Lautsprechern und Akkulaufzeit.

Das Pro XL klingt am vollsten, während das 10a hörbar schwächer ausfällt. Auch die Laufzeit liegt hinter Pixel 10 und Pro XL zurück, reicht aber problemlos für einen langen Nutzungstag. Leistungstechnisch arbeiten Pixel 10 und Pixel 10 Pro XL mit dem neuen Tensor G5, während das 10a den Tensor G4 nutzt. Im Alltag laufen alle Geräte flüssig.

Für anspruchsvolle Spiele oder maximale Performance bleiben jedoch Samsung und Apple vorne. Interessanterweise schlägt sich das 10a in einigen Spielen sogar besser als die teureren G5-Modelle. Zu den größten Stärken der gesamten Reihe zählen die aufgeräumte Software, die lange Update-Garantie sowie exklusive Pixel-Funktionen. Das Pixel 10 Pro XL bietet zusätzlich ein Jahr Google AI Pro inklusive 5 TB Cloud-Speicher.

Preislich startet das Pixel 10a bei 549 Euro und erweist sich damit als attraktivstes Angebot der Serie. Das Pixel 10 wird besonders interessant, wenn der Straßenpreis deutlich sinkt. Das Pixel 10 Pro XL bietet zwar die beste Hardware, sein Mehrwert fällt im Alltag jedoch kleiner aus als der Preisunterschied vermuten lässt. Unterm Strich ist die Pixel-10-Reihe enger zusammengerückt als je zuvor.

Für die meisten Nutzer bietet bereits das Pixel 10a das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Pixel 10 lohnt sich vor allem wegen der Telekamera und der runderen Ausstattung, während das Pixel 10 Pro XL vor allem Foto-Enthusiasten und Nutzer mit hohen Anforderungen an Display, Speicher und Audio anspricht





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