Google kündigt neuen Home Speaker für Gemini-KI an - Enthüllung in Kürze erwartet

Google gibt via Reddit einen klaren Hinweis auf die bevorstehende Vorstellung eines neuen Home Speakers, der speziell für das KI-System Gemini entwickelt wurde. Das Gerät verspricht natürlichere Sprachinteraktion, 360-Grad-Sound und Heimkino-Funktionen. Der Marktstart wird für Juni 2026 spekuliert, US-Preis beträgt 99 Dollar.

Google hat im Herbst 2025 erstmals einen neuen Lautsprecher angekündigt und einen Verkaufsstart für Frühjahr 2026 in Aussicht gestellt, bevor es subsequently still um das Produkt wurde.

Nun liefert das Unternehmen selbst einen entscheidenden Hinweis auf eine bevorstehende Veröffentlichung: Anish Kattukaran, Leiter der Google-Produktbereiche Home und Nest, erklärte in einem Reddit-Beitrag, dass Interessierte 'nächste Woche ihr Postfach im Auge behalten' sollten - eine deutliche Andeutung einer offiziellen Enthüllung. Branchenexperten gehen daher davon aus, dass die Vorstellung des Geräts unmittelbar bevorsteht. Spekulationen über den konkreten Verkaufsstart, möglicherweise bereits am 25.

Juni, werden von Insidern genährt, wobei unklar ist, ob an diesem Tag der Vorverkauf beginnt oder die ersten Auslieferungen erfolgen. Eine offizielle Bestätigung von Google zu Preis, Verfügbarkeit und genauer Markteinführung steht noch aus, doch die jüngsten Aussagen des Konzerns deuten darauf hin, dass die lange Wartezeit für potenzielle Käufer bald ein Ende haben könnte. Der neue Home Speaker wurde speziell für Googles KI-System Gemini entwickelt, was eine deutlich natürlichere Sprachinteraktion als bei bisherigen Modellen ermöglichen soll.

Zudem verspricht der Hersteller 360-Grad-Sound für eine verbesserte Klangqualität. Eine besondere Funktion ist die Möglichkeit, zwei der Lautsprecher mit einem Google TV Streamer zu einem Heimkino-System zu koppeln. In den USA soll das Gerät in vier Farbvarianten zu einem Preis von 99 US-Dollar auf den Markt kommen. Für Deutschland liegen bisher noch keine Preisangaben vor, jedoch gilt als wahrscheinlich, dass der neue Lautsprecher die bisherigen Nest-Modelle langfristig ersetzen wird.

Die bevorstehende Enthüllung wird daher mit Spannung erwartet, da sie nicht nur ein neues Hardware-Produkt, sondern auch einen weiteren Schritt in der Integration von KI in den Alltag markieren könnte. Die strategische Ausrichtung von Google wird deutlich: Mit dem Fokus auf Gemini will das Unternehmen die Interaktion mit Sprachassistenten revolutionieren und sich gegenüber Konkurrenten wie Amazon und Apple positionieren. Die technischen Features, insbesondere die Heimkino-Kopplung, zielen auf ein vernetztes Zuhause ab und könnten den Smart-Hpeaker-Markt neu definieren.

Für Verbraucher bedeutet die Einführung eine erweiterte Auswahl und möglicherweise bessere Performance, während der Heimbereich weiter digitalisiert wird. Bleibt abzuwarten, ob Google die hohen Erwartungen erfüllt und wann das Gerät auch in Europa verfügbar sein wird. Die Branche beobachtet jedenfalls gespannt, wie sich der Markt nach der offiziellen Vorstellung entwickelt





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