Der Artikel stellt nützliche Funktionen von Google Maps vor, darunter Offlinekarten zum Datensparen, die Planung von Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie das Speichern des Parkplatzes zum leichteren Wiederfinden des Autos.

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Google Maps ist vielseitiger, als die meisten Benutzer wissen. Wir stellen euch ein paar Tricks vor, die daraus mehr als eine bloße Routenplanung machen. Mit unseren Tricks findet ihr öffentliche Toiletten oder euren Parkplatz, kommt pünktlich an, spart Datenvolumen im Handy und vermeidet Drängelei im Supermarkt oder Museum. Natürlich könnt ihr Google Maps als Navigations-App nutzen, aber dann müssen die dazu verwendeten Karten unterwegs immer nachgeladen werden.

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Das belastet das Datenvolumen eures Handyvertrags auf Dauer nicht unerheblich. Erst Recht dann, wenn ihr immer wieder im selben Gebiet umherfahrt. Die Lösung dieses Problems bieten die Offlinekarten von Google Maps. Dabei legt ihr einen Kartenausschnitt fest, den ihr herunterladen wollt und schon belastet ihr zukünftig nicht mehr eure Handyrechnung.