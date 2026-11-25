Die Beta-Version von Google Messages führt mit Gemini Channels eine neue Funktion ein, die Nutzern automatisch Informationen zu Paketen und Flugpreisen als Nachrichten bereitstellt. Das Feature basiert auf RCS Business Messaging und ist aktuell nur in den USA verfügbar, wobei Benutzer bis zu zehn tägliche Aufgaben mit dem kostenlosen Tarif planen können.

Wer auf ein Paket wartet oder einen Flugpreis im Blick haben will, bekommt die Info künftig direkt als Nachricht in Google Messages. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Gemini-Button in Google Messages bekommt eine völlig neue Aufgabe. Bislang öffnete er einen einfachen KI-Chat.

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In der aktuellen Beta-Version der App führt ein Tipp auf den schwebenden Button jetzt zur Einrichtungsseite für Gemini Channels. Hinter diesem Konzept steckt die Idee,Google Messages bekommt praktische Gemini-Verknüpfungist also nicht ausschließlich auf automatische Meldungen ausgelegt. Technisch basiert das Feature auf RCS Business Messaging.

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Dabei handelt es sich um den modernen Nachrichtenstandard für Kommunikation zwischen Nutzern und Unternehmen, den Google Messages bereits seit Jahren unterstützt (Quelle:6 Android-Apps, die nur Speicher klauen und die ihr nicht mehr brauchtund ist auf Nutzer in den USA beschränkt. Wann Google die Integration auf weitere Länder ausweitet, hat das Unternehmen bislang nicht kommuniziert. Damit das Feature funktioniert, muss Tasks zunächst in der Gemini-App aktiviert werden.

Wer den kostenlosen Tarif nutzt, kann bis zu zehn Aufgaben planen, wobei Gemini jede davon maximal einmal täglich ausführt.