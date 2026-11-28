Googles Rechenzentrumspläne sorgen in Europa für Streit mit Behörden. Nun stoppt der Konzern auch ein Bauprojekt in Belgien. Hinter dem Konflikt steckt unter anderem eine folgenreiche Änderung der ursprünglichen Pläne.

Google s Rechenzentrumspläne sorgen in Europa für Streit mit Behörden. Nun stoppt der Konzern auch ein Bauprojekt in Belgien. Hinter dem Konflikt steckt unter anderem eine folgenreiche Änderung der ursprünglichen Pläne.

Der US-Techgigant Google hat den Bau eines Rechenzentrums im Süden Belgiens gestoppt.

Advertisement

Advertisement

"Wir haben die Arbeiten im Einklang mit den Anweisungen der örtlichen Behörden und bis zum Erhalt weiterer Hinweise eingestellt", sagte ein Google-Sprecher am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind seit über 15 Jahren in Belgien tätig und bleiben unserem Anspruch verpflichtet, die lokalen Gesetze einzuhalten. " Ein Sprecher der Regionalbehörden des Landesteils Wallonie hatte Google eine "schwere Straftat" vorgeworfen. Demnach liegt keine ordentliche Baugenehmigung für das Projekt vor.