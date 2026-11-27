Google hat ein Patent für KI-Serien angemeldet, in denen Zuschauer die Hauptrolle übernehmen könnten. Ein fertiges Angebot ist bislang nicht bekannt.

Der Tech-Konzern Google hat ein ungewöhnliches Konzept zum Patent angemeldet, das Zuschauer selbst zu Figuren in ihren Serien machen könnte. Unter dem Namen My Channel beschreibt Google ein persönliches Videoprogramm, dessen Filme und Serien mithilfe Künstlicher Intelligenz auf einzelne Nutzer zugeschnitten werden könnten.

Entdeckt wurde die Patentanmeldung zunächst von der auf Technologierechte spezialisierten Website Patentlyze. Anschließend griff ein US-Medium das Thema auf und machte die Idee einem breiteren Publikum bekannt. Entscheidend bleibt: Die Anmeldung ist der aktuelle Stand, ein marktreifes Produkt ist daraus bislang nicht hervorgegangen.

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Wie das personalisierte Programm von My Channel funktionieren soll

Das Patent beschreibt ein System, in dem Filme und Serien nicht für ein Massenpublikum, sondern für einzelne Nutzer entstehen. Die Grundlage bilden Daten, die über den jeweiligen Nutzer bereits vorliegen.

Genannt werden in der Patentanmeldung unter anderem demografische Daten, bisheriger Videokonsum, bevorzugte Genres und persönliche Sehgewohnheiten. Aus diesen Informationen könnte ein fortlaufendes Programm mit eigens generierten Geschichten entstehen.

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Als mögliche Genres nennt das Patent Krimikomödien, romantische Komödien, Science-Fiction-Abenteuer und Action-Thriller. Der Unterschied zu heutigen Streamingangeboten liegt darin, dass nicht ein vorhandener Titel ausgewählt, sondern eine neue Geschichte für den Zuschauer erzeugt würde.

Zuschauer als Protagonist und Werbung im Programm

Laut Patent könnte der Zuschauer im My-Channel-Konzept selbst zum Protagonisten werden. Die Personalisierung würde damit von der Auswahl eines Films bis in die Handlung selbst reichen.

Als Beispiel führt die Patentanmeldung einen Nutzer an, der häufig Cricket-Videos schaut. Dieser könnte eine Geschichte erhalten, in der er bei einer Cricket-Weltmeisterschaft mitfiebert oder mit einem bekannten Spieler interagiert.

Die Personalisierung würde zudem auf die Werbung ausgeweitet. Das im Patent beschriebene System soll mit einem Werbeserver verbunden sein, der passende Anzeigen in die automatisch erzeugten Inhalte einfügen könnte. Damit würden Programm und Werbung gleichermaßen an den Interessen und Daten des Zuschauers ausgerichtet.

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Patentanmeldung ohne bekannten Marktstart bei Google

Google hat das Konzept My Channel bislang nur zum Patent angemeldet, ein Starttermin ist nicht bekannt. Ob daraus jemals ein fertiges Angebot entwickelt wird, lässt sich aus der Anmeldung selbst nicht ableiten.

Patentanmeldungen zeigen, welche Ideen ein Unternehmen rechtlich absichern möchte, bedeuten aber nicht zwingend, dass die Technik in Produkte fließt. Bis ein Nutzer eine solche persönliche Serie tatsächlich einschalten kann, wäre laut dem aktuellen Stand der Informationen noch ein weiter Weg.

Die Idee zeigt dennoch, wie weit Künstliche Intelligenz die Unterhaltung theoretisch personalisieren könnte. Während ein Streamingdienst bislang vor allem entscheidet, welcher vorhandene Film zum Nutzer passt, könnte künftig für jeden Zuschauer ein eigenes Programm entstehen.